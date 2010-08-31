امکان انجام پروازهای بین المللی در فرودگاه سنندج وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سهراب کلوندی بعد از ظهر سه شنبه و در مراسم افتتاح پروژه توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه سنندج که با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی استان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به انجام پروژه های مختلف عمرانی طی سه سال گذشته، فرودگاه سنندج امکان لازم برای انجام پروازهای ین المللی را داراست.

وی عنوان کرد: با توجه به مصوبه سفر استانی هیئت دولت در سال 85 به استان کردستان مبنی بر تبدیل فرودگاه سنندج به مرز هوایی، در طول چهار سال گذشته اقدامات و برنامه های مختلفی در این فرودگاه اجرایی شده است و خوشبختانه در حال حاضر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام پروازهای بین المللی در فرودگاه سنندج وجود دارد.

مدیر شرکت فرودگاه های استان کردستان بیان داشت: در طول چهار سال گذشته بیش از 550 متر طول باند فرودگاه سنندج افزایش پیدا کرده و در کنار این مهم روکش آسفالت باند فرودگاه نیز برای فرود هواپیماهای سنگین انجام شده است.

کلوندی یادآور شد: در کنار این اقدامات برج مراقبت، مرکز سوخت گیری فرودگاه سنندج، انجام پروژه های روشنایی، نصب سیستم کمک ناوبری و تامین امکانات مختلف نرم افزاری برای حضور دستگاه ها و سازمانهای مختلف از جمله بانک، گمرک و گذرنامه در این مدت انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع و در طول چهار سال گذشته مبلغی بیش از 150 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و تقویت فرودگاه سنندج هزینه شده است که هزینه این میزان اعتبار در سطح کشور بی سابقه است.

مدیر شرکت فرودگاه های استان کردستان در پایان با اشاره به مشخصات پروژه توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه سنندج، افزود: این پروژه در زیربنای هزار و 600 متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و شرکت فرودگاه های کشور تامین شده است، امروز به بهره برداری رسید.