به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "نوری المالکی" به مناسبت خروج نیروهای رزمی آمریکا ازعراق گفت: عقب نشینی آمریکایی ها گامی اساسی برای بازگرداندن حاکمیت کامل به عراقیها و تحقق خواسته آنها در آزادی کشورشان محسوب می شود.

وی افزود: این اقدام نشانه پایبندی دولت عراق به حاکمیت کشور و ارجح دانستن آن بر هر مورد دیگری است.

مالکی افزود: رژیم سابق مسئول نقض حاکمیت عراق، اشغال و محاصره آن بوسیله قطعنامه های بین المللی است و اقدامات تروریستی اخیر هم تلاشی از سوی بازماندگان رژیم سابق و القاعده برای ممانعت از خروج نیروهای آمریکایی بود.

نخست وزیر عراق ضمن انتقاد ازابراز تردیدها نسبت به توان نیروهای امنیتی عراق گفت: هدف این ابراز تردیدها ضعیف نشان دادن قدرت نیروهای امنیتی است.

وی افزود: کسانی که از فروپاشی اوضاع امنیتی پس از خروج نیروهای آمریکایی سخن می گویند به دستاوردهای امنیتی توجه ای ندارند این افراد فراموش کرده اند که روزی بغداد شهر اشباح بود و استانها نیز اسیر القاعده، قتل و آدم ربایی بودند.

وی ضمن تمجید از موضع دولت آمریکا در دوره بوش و اوباما در اجرای توافقنامه امنیتی با عراق گفت: اجرای توافقنامه امنیتی روابط بغداد- واشنگتن را وارد مرحله جدیدی کرده است.