مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: مردم پر افتخار ورامین شایسته هر گونه رسیدگی هستند و هیچ منتی نیست چون مردم بر مسئولان منت دارند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان ورامین که دارای ترکیب جمعیتی جوان است، نیازمند توجه جدی است و به همین دلیل اداره جوانان شهرستان با رایزنی فرماندار ورامین و با اعتبار خوبی راه اندازی می شود.

رئیس سازمان ملی جوانان ایران افزود: این اداره به عنوان یک ستاد سیاستگذار در حوزه جوانان فعالیت می کند و در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مثل اوقات فراغت، ازدواج و حوزه های گوناگون سیاسی و مشارکت اجتماعی، در پیگیری مسائل اشتغال و مسکن و ... به سیاستگذاری می پردازد.

وی تأکید کرد: تأسیس این اداره که وکیل مدافع مردم و جوانان است، هدیه هفته دولت به مردم و جوانان شهرستان ورامین است.

بذرپاش جمعیت جوان شهرستان را مستحق توجه بیشتر مسئولان امر دانست و افزود: با راه اندازی اداره جوانان ورامین، بسیاری از مشکلات و معضلات فرا روی جوانان رفع می شود و جوانها با آسودگی خاطر به کار و فعالیت و تحصیل و پیشرفت می پردازند.