به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، شهردار ناحیه سه سمنان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این میدان به خبرنگار مهر گفت: پس از پنج سال پیگیری شهرداری سمنان برای رفع موانع و مشکلات احداث میدان امام حسن (ع) واقع در شهرک جانبازان سمنان در هفته دولت به بهره برداری رسید.

کوروش حصیر باف هدف از احداث این میدان را بهسازی و روان سازی ترافیک شهری عنوان کرد و افزود: علت تاخیر پنج ساله اجرای این پروژه عبور مسیر لوله اصلی انتقال نفت، وجود تاسیسات برقی و لوله اصلی آب شرب و مسیر لوله آب کشاورزی خیابان امام حسین - زاوقان بوده است .

وی افزود: با پیگیری های شهرداری سمنان و همکاری شرکت نفت ناحیه سمنان شرکت های آب و فاضلاب و برق و کشاورزان منطقه زاوقان، این مشکلات رفع و کار احداث این میدان آغاز شد.

وی خاکبرداری به میزان 650 متر مکعب، خاکریزی به میزان 5 هزار متر مکعب جمع آوری آسفالت قدیمی به میزان 8 هزار متر مربع و نیز دال گذاری روی مسیر لوله نفت به میزان 100 متر طول را از جمله اقدامات انجام شده برای احداث این میدان عنوان کرد.

شهردار ناحیه سه سمنان اجرای احداث آسفالت جدید به مساحت 9 هزارمتر مربع با وزن حدود یک هزار و 500 تن، جدول گذاری میدان و مسیرهای اطراف آن به میزان 200 هزار متر و جمع آوری جداول فرسوده قبلی به میزان 600 متر را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای احداث این میدان دانست.

حصیر باف با اشاره به اینکه قرار بود زودتر کار احداث این میدان به پایان برسد، احداث سرعتگیر در ورودی های میدان را از عوامل تاخیر در اتمام این میدان دانست.

وی ساخت و نصب نماد میدان، احیای فضای سبز و اجرای نور پردازی را از جمله اقدامات زیبا سازی این میدان عنوان کرد و گفت: برای ساخت المان میدان در دو مرحله فراخوان داده شده است و کار ساخت و نصب نماد این میدان پس از اتمام مراحل اجرایی انجام خواهد شد.