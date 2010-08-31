به گزارش خبرگزاری مهر، راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی مسدود شدن محور ریلی جنوب کشور، کلیه قطارهای مسافری نسبت به برنامه، به طور متوسط حداقل با 7 ساعت تاخیر حرکت خواهند کرد.

ساعت 9 و 50 دقیقه صبح امروز سه شنبه خط آهن محور جنوب حد فاصل درود- اندیمشک به علت خروج 7 واگن باری حامل پودر سنگ و تخریب 50 متر خط این محور، مسدود شد.

در حال حاضر مامورین فنی در محل سانحه حضور داشته و عملیات بازسازی و بازگشایی خط مذکور، بعد از سانحه آغاز شده است، ضمن اینکه قطارهایی که در حرکت بوده اند، در ایستگاه های تشکیلاتی متوقف و امکانات لازم نیز برای مسافران پیش بینی شده است.

همچنین مردم می توانند برای اطلاعات تکمیلی با سامانه گویای 139 تماس بگیرند.