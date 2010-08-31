هرکس به ایران حمله کند از کرده خود پشیمان خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه آلمانی اشپیگل به موضوع سرنوشت زن قاتل زناکار محکوم به اعدام در ایران، پیامدهای تحریم غرب و نیز خطر حمله نظامی به ایران پرداخت.

وزیر امور خارجه درباره سکینه محمدی آشتیانی که به مجازات سنگسار در ایران محکوم شده است، اظهار داشت: شما متعلق به کشوری هستید که میلیون ها نفر را دریک جنگ ظالمانه به قتل رسانده است و حالا دارید در مورد حقوق بشر با من صحبت می کنید؟

متکی افزود: البته ما طبعا می توانیم در فضایی مسالمت آمیز و دوستانه در مورد حقوق کشورهای مختلف با هم بحث کنیم.وی با اشاره به اینکه در دین اسلام، چارچوب خاص و تعیین شده ای برای مجازات ها در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: با این حال در ایران، ما در خصوص مجرمانی که مجازات مرگ برای آنها تعیین می شود با حساسیت خاصی رفتار می کنیم زیرا اسلام، ارزش و منزلت خاصی برای زندگی انسان قائل است.

در این حال وزیر امور خارجه ایران به آیه ای از قرآن (کریم) اشاره کرد و افزود: هر که بنده ای را به قتل رساند، گویی کل بشریت را به قتل رسانده و هر که جان بنده ای را نجات دهد، انگار جان کل بشر را نجات داده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره هفت پرونده سنگسار در ایران گفت: من نمی توانم این عدد را تایید کنم اما به هر تقدیر این عدد معنای دیگر نیز دارد و آن اینکه این نوع مجازات در زمره مجازات های بسیار نادری است که در ایران رخ می دهند.

وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: در حال حاضر گروه های خاصی در حال ایجاد این اتهامات اند و غرب باید مراقب باشد و اجازه ندهد از سوی این گروه ها و افرادی که خدشه وارد کردن به اعتبار ما را دنبال می کنند به اشتباه افتد.

وی ادامه داد: بسیاری از این قبیل اتهامات در ارتباط با پرونده (سنگسار آشتیانی) تهیه و گزارش شده اند.

وی در عین حال در خصوص قریب الوقوع بودن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت: پرونده آشتیانی چندین سال است که در حال پیگیری است و تا به حال نیز به عمد هیچ اقدامی در خصوص اجرای حکم این پرونده صورت نگرفته است اما مبارزه ای که در مورد این پرونده به راه افتاده، متوجه آن دسته از افرادی است که با کمک به برخی سیاستمداران و رسانه های اروپایی در حال یک بازی متقلبانه اند.

متکی با اشاره به اینکه هم اکنون ما به اطلاعات بیشتری در خصوص بازیگران پشت پرده این بازی دست یافته ایم، افزود: چرا هر وقت شما در مورد افغانستان صحبت می کنید به قربانیانی که نیروهای خارجی مستقر در آن کشور آنها را از بین برده اند، اشاره نمی کنید؟

وی با تاکید بر اینکه تعداد بی شماری از این قربانیان در نتیجه ماموریت های نظامی این نیروها جان خود را از دست داده اند خطاب به خبرنگار این هفته نامه آلمانی تصریح کرد: شما نخست با اشاره به این پرونده (سنگسار) مرا به چالش می کشید و بعد ما را با افغانستان مقایسه می کنید؟

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه او یک قاضی نیست و پرونده آشتیانی به رسیدگی های قضایی بیشتری نیاز دارد، افزود: هنوز تصمیم نهایی در مورد او گرفته نشده است.

وی درپاسخ به این سوال که هم اکنون ایران که سال گذشته، چهارصد شهروند ایرانی را اعدام کرد پس ازچین که جمعیتی بیست برابر بیش از ایران دارد رتبه دوم کشورهایی را که به مجازات مرگ قائل اند، به دست آورده است. این طور نیست؟ گفت: شما باید موقعیت ما را درک کنید. ایران در منطقه ای واقع شده است که تجارت مواد مخدر در آن رونق دارد.

متکی افزود: تا به حال بالغ بر چهار هزار افسر پلیس و سرباز در مبارزه با دلالان مواد مخدر در کشورمان کشته شده اند.



وزیرخارجه یادآورشد: گرچه ما جنایتکاران را به موجب قوانین و حقوق خود محاکمه و محکوم می کنیم اما با آنها به شیوه ای عادلانه رفتار می شود.



متکی ادامه داد: این را هم فراموش نکنید که ما خط مقدم مبارزه با مواد مخدر هستیم؛ ضمن آنکه با این کار ما از جوانان و ملت شما نیز حمایت می کنیم. چون آلمان یکی از بازارهای هدف تجارت مواد مخدر است.



وی در پاسخ به سوال خبرنگار اشپیگل که پرسید؛ این تنها جانیان (مواد مخدر) نیستند که در ایران اعدام می شوند بلکه مجازات مرگ برای زندانیان سیاسی نیز اعمال می شود؟گفت: در ایران، هیچ کس به علل سیاسی اعدام نشده است و شما هم مدرکی دال بر اثبات این ادعا در اختیار ندارید.



متکی همچنین درباره حوادث بعد از انتخابات با اشاره به اینکه این انتخابات، پیام آور یک پیروزی برای ما بود، اظهار داشت: در این انتخابات ما بالاترین شمار شرکت کنندگان در انتخابات را از سال 1979 که مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است، تجربه کردیم.



وی افزود: به بیانی بهتر از مجموع چهل میلیون رای دهنده که مبین مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات است، 25 میلیون نفر به آقای احمدی نژاد رای دادند. اما درست همانند انتخاب شدن آقای احمدی نژاد در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری او در سال 2005، غرب از قرار معلوم، نتیجه دیگری را انتظار داشت. از این رو ما فکر می کنیم کشورهای غربی هنوز فاقد بلوغ سیاسی اند.



متکی با اشاره به اینکه مسئله تقلب در انتخابات، مسئله ای است که در انتخابات هر جایی می تواند، رخ دهد، گفت: این قبیل اتهامات در ایران نیز همانند آمریکا که دادگاهی برای پایان دادن به مناقشه مربوط بر سر معتبر بودن آرا مداخله می کند، مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد و حتی در این دوره نیز اتهامات وارده به اصرار اپوزیسیون و همین طور رهبری، بررسی ، آرا بار دیگر شمارش و از همان زمان، نتیجه انتخابات به طور قانونی الزام آور شد.

وزیر امور خارجه درپاسخ به سوال خبرنگار این هفته نامه آلمانی که پرسید؛ قربانیان نظام حقوقی شما افرادی چون محمد علی ابطحی، معاون محمد خاتمی ، رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران، محمد عطریانفر، مشاور هاشمی رفسنجانی، سلف خاتمی و نیز عیسی سحرخیز، روزنامه نگار معروف ایرانی اند که این مورد آخر پس از مصاحبه با اشپیگل بازداشت شد؟ خاطر نشان کرد: اما این متهمان به اشتباهات خود اعتراف کرده اند.



خبرنگار این هفته نامه در واکنش به این اظهارنظر وزیر امور خارجه ایران گفت: ولی به زور از آنها اعتراف گرفته شده است. نه؟ متکی در پاسخ اظهار داشت: شما چطور می توانید این ادعا را ثابت کنید؟ برعکس اعترافات متهمان در فضایی باز و در حضور نمایندگان رسانه ها طرح و اتفاقا در مقابل شهود دیگر نیز تکرار شد.



وزیر امور خارجه افزود: ما صد و پنجاه سال است که با غرب ارتباط داریم و حتی این رابطه را نیز توسعه داده ایم اما درباره این پرونده ها به طور مشخص راجع به دستوراتی صحبت می کنیم که به متهمان داده شده است؛ ضمن آنکه شماری از سرویس های خبری غرب نیز به عمد از این افراد استفاده کرده اند.



وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید سرکوب بی رحمانه برآمده از دستگاه امنیتی ایران، نشانه ای از پایان دولت احمدی نژاد و تنها راه ابقا بر اریکه قدرت، استفاده از اهرم سرکوب است، ابراز داشت: این دولت، تازه یک سالی است کار خود را آغاز کرده است و تا سه سال دیگر نیز بر مسند قدرت باقی خواهد ماند. آنچه در این بین تمام شده است، آن بازی زشت و غیراخلاقی بود که می خواست بر سیمای پیروزی انتخاباتی ما خدشه وارد کند.



وی با بیان اینکه مردم ایران، مردمی بافرهنگ و هوشمندند بر اینکه هیچ کس نمی تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد، تاکید کرد.



خبرنگار اشپیگل از متکی پرسید؛ احمدی نژاد، پنج سال گذشته که به قدرت رسید، وعده مبارزه با سوء مدیریت و فساد را مطرح کرد اما اوضاع از زمان روی کار آمدنش، بدتر شد؛ به طوری که هم اکنون نرخ تورم، دست کم 25 درصد برآورد می شود و نیمی از شهروندان ایرانی هم در خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می کنند؟ متکی در واکنش به این مطالب گفت: هدف از این نوع تبلیغات، بیشتر نمایش تاثیر تحریم ها علیه ایران است. چون با نگاه به رشد اقتصادی ما به ویژه در بخش صنایع، کاهش نرخ تورم، ایجاد رونق در بازار و نیز مناسبات تجاری رو به رشد با بسیاری از کشورها حتی با کشورهایی که به قطعنامه های (ضد ایرانی) رای دادند می توان دریافت که تحریم ها ما را در برابر بحران های اقتصادی جهان که به کشورهای دیگر از جمله به اروپا لطمه وارد زد، ایمن کرده اند.



وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ما (ایرانیان) دیگر خودکفا شده ایم و حتی نخستین بار توانستیم گندم، صادر کنیم، افزود: ما باوجود تحریم ها حتی توانستیم ماهواره به فضا پرتاب کنیم؛ ضمن آنکه ما توانستیم به فرآیند غنی سازی اورانیوم نیز مسلط شویم.



دیتر بدنارتس با اشاره به اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا به خصوص تحریم هایی را ورای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل اعمال کرده اند از وزیر امور خارجه ایران پرسید: با توجه به آنکه این تحریم ها اکنون، بخش های مهمی از صنایع نفت و نیز واردات بنزین به ایران را تحت تاثیر خود قرار داده اند، آیا شما از این رویکرد سخت اروپایی ها شگفت زده نشده اید ؟

منوچهر متکی با تاکید بر اینکه بی شک در این میان، اروپایی ها بیش از ما از این تحریم ها لطمه خواهند دید، تصریح کرد: در واقع اروپا در نهایت، بازنده بزرگ این سیاست خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه ما طی سال های اخیر، مناسبات تجاری خود را با اروپا به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده ایم، افزود: در حال حاضر ما بخشی از کالاهای مورد نیازمان را خود تولید می کنیم و ضمنا تامین کنندگان و صادرکنندگان جدید را نیز در این میان پیدا کرده ایم و این در حالی است که در خصوص تامین بنزین و سایر منابع انرژی نیز نگرانی نداریم.



در این حال خبرنگار اشپیگل پرسید: آیا ترکیه و برزیل نیز (در این زمینه) به شما کمک خواهند کرد؟



متکی گفت: شما که انتظار ندارید من در مورد جزئیات توافقاتمان به شما توضیح دهم.



وی در پاسخ به اینکه دولت آلمان در مورد اتخاذ روندی سخت با کشور شما قاطعانه رفتار کرده است آیا این سیاست بر مناسبات دو کشور تاثیر نامطلوبی نگذارده است، تصریح کرد: اگر دولت شما علاقه ای به گسترش و تعمیق مناسبات فی مابین ندارد، ایران نیز برای تحکیم این روابط، دنبال آلمان ها نخواهد افتاد.



متکی گفت: ما فکر می کنیم این دون شان جایگاه و منزلت ملت آلمان باشد که از یک سیاست خاص آمریکا حمایت کند. بنابراین توصیه من به آلمان است که سیاستی مستقلانه در پیش گیرد.



در این حال خبرنگار اشپیگل اظهارات متکی را قطع کرد و گفت: توصیه آلمان نیز به شما آن است که در ارتباط با حل و فصل مناقشه اتمی، اراده ای مصالحه جویانه از خود نشان دهید.



وزیر امورخارجه در واکنش به این مطلب اظهار داشت: در اینجا مایلم به وزیر خارجه شما آقای گوئیدو وستروله و نیز همتایان اروپایی او توصیه ای کنم و آن این است که ما چیزی بیش از حقوق خود را مطالبه نمی کنیم.



وی با اشاره با اینکه ما ایرانی ها بدون حمایت و کمک خارجی ها این حق (هسته ای) را برای خود به وجود آورده ایم، افزود: من فکر می کنم بهترین حالت آن است که این حق در چارچوب شروط و مقررات مناسب به رسمیت شناخته شود.



دیتر بدنارتس پرسید: هنوز به روشنی معلوم نیست که تهران چه می خواهد. از یک طرف رئیس جمهور ایران اعلام می کند که مذاکرات (هسته ای) در هشتم سپتامبر و پس از پایان ماه رمضان از سرگرفته خواهد شد و از طرفی آیت الله علی خامنه ای، رهبر انقلاب ایران، گفت وگو با آمریکا را رد می کند. اکنون بفرمایید برنامه بعدی شما چیست؟ متکی در پاسخ با تاکید بر اینکه شما باید به دقت این مسائل را از هم جدا و تفکیک کنید، خاطر نشان کرد: ما مایلیم با گروه به اصطلاح "وین" در خصوص تبادل سوخت هسته ای مذاکره کنیم. در واقع ما اورانیوم ضعیف غنی شده را در برابر دریافت سوخت غنی شده بیست درصد مورد نیاز راکتور تحقیقاتی (پزشکی) تهران تحویل خواهیم داد.



وزیر امور خارجه ایران با یادآوری اینکه طرف های مذاکره در این گروه، فرانسه، روسیه، آمریکا، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اند، اظهار داشت: البته پیشنهادهایی نیز برای ورود دو کشور ترکیه و برزیل به این مذاکرات مطرح شده است.



وی در واکنش به اینکه چرا شما تاکنون در ارتباط با حل مناقشه اصلی که همان مسئله غنی سازی اورانیوم است هیچ تمایلی از خود نشان نداده اید، گفت: ما علاقه مند به مذاکره ایم؛ منتها نخست باید ساختار گروه (پنج به علاوه یک) که ترکیبی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان است، تغییر کند.



وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه کشورهای دیگر نیز باید به این گروه افزوده شوند، افزود: در آن صورت می توان گفت که مذاکرات می تواند با ساختاری جدید بار دیگر ازسر گرفته شود.



وی در واکنش به آمادگی رئیس جمهور ایران برای مذاکره مستقیم و مستقل با رئیس جمهور آمریکا گفت: آقای احمدی نژاد از اراده خود برای گفتگوی عمومی با آقای اوباما (رئیس جمهور آمریکا) خبر داده که البته این گفت وگو کاملا با مذاکرات رسمی میان آمریکا و ایران که رهبر انقلاب ایران، مخالفت خود را با آن ابراز داشته، متفاوت است.



خبرنگار این هفته نامه چاپ آلمان در سوالی دیگر پرسید: به نظر شما ایران در حال وقت کشی نیست؛ به خصوص اینکه شما به خوبی می دانید خطر بالقوه حمله نظامی علیه تاسیسات اتمی شما نیز محتمل است؟ متکی هم در پاسخ این سوال گفت: اما شما نمی توانید به حقوق یک کشور بی اهمیتی و سپس او را به سازش وارد کنید.



وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ما مصمم به دفاع از حقوق خود هستیم، تاکید کرد: هر کس به ایران حمله کند از کرده خود پیشمان خواهد شد.



وی در واکنش به اینکه اکنون تماس های فزاینده ای برای حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران با یا بدون موافقت واشنگتن وجود دارد، گفت: اسرائیل سال هاست که در این باره حرف زده است.



وزیرامور خارجه با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی دقیقا می داند که در صورت حمله، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود، ابراز داشت: در واقع این رژیم با این حمله، موجودیت خود را به خطر خواهد انداخت.



وی در پاسخ به اینکه آیا شما نیز به اسرائیل حمله خواهید کرد، تصریح کرد: من فقط گفتم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.



وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که قرار است طبق جدول زمانبندی، نخستین راکتور اتمی شما در بوشهر در 26 سپتامبر پس از بیش از سه دهه به بهره برداری برسد. آیا شما حقیقتا می خواهید شاهد تبدیل شدن این نیروگاه به مشتی خاک و خاکستر از سوی اسرائیلی ها باشید؟ گفت: آیا شما مدرکی دال بر اینکه به نیروگاه اتمی بوشهر حمله نظامی خواهد شد در اختیار دارید و اینکه می توانید احتمال وقوع یک چنین حمله ای را ارزیابی کنید؟



متکی افزود: با این حال ما یک چنین احتمالی را مشاهده نمی کنیم.