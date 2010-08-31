به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام امین صادقی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در فرمانداری سمنان گفت: پرچم داران حقوق بشر همیشه در برابر این جنایات سکوت کرده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان عامل تمام این جنایتکاری ها را آمریکا دانست و گفت: آمریکا از اسرائیل حمایت همه جانبه می کند و اسرائیل نیز پایگاه بزرگ در خاورمیانه برای سلطه بر مردم این منطقه است.

وی تصریح کرد: روز قدس فقط متعلق به ملت فلسطین نیست بلکه روز حکومت های اسلامی است.

صادقی با اشاره به نگاه ویژه امام راحل به روز قدس گفت: اهمیت فلسطین و قدس شریف در نگاه امام راحل منجر به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس است.

به گفته وی، در این روز مردم ایران اسلامی و تمام کشورهای آزادی خواه دنیا با راهپیمایی انزجار خود را نسبت به رژیم اشغالگر قدس و همچنین ابرقدرت ها به سرکردگی آمریکا نشان می دهند.