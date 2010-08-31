به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در پیام مشترکی از سوی شخصیتها و مسئولان استان یزد، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت عالم ربانی، آیت‌ الله فقیه‌ یزدی، این عالم فرزانه از چهره‌ ها و شخصیتهای تاثیرگذار اسلام و انقلاب اسلامی معرفی شده است.

در این پیام آمده است: آیت‌ الله حاج میرزا محمدحسن احمدی فقیه یزدی، رحلت تاسف بار فقیه اهل ‌البیت را به جنابعالی، حوزه‌ های علمیه قم و یزد، مردم متدین دارالعباده، خانواده باتقوا و پر فضیلت ایشان و همسر فاضله و مجتهده آن فقید سعید تسلیت و تعزیت می‌ گوییم و از خداوند منان علو درجات آن حضرت که از مفاخر جهان اسلام و تشیع بود را مسئلت داریم.

این پیام از سوی رضا امراللهی، علی ‌اکبر اولیاء، حبیب ‌الله بیطرف، سیدعباس پاکنژاد، محمدرضا تابش، سیداسماعیل داودی شمسی، سید محمود دعایی، احمد دوست‌حسینی، سیدمحمد رضوی یزدی، غلامعلی سفید، سیدحمید کلانتری، مهدی منتظر قائم، احمدعلی نوربالا و سیدعباس یزدانفر صادر شده است.

مجمع نمایندگان استان یزد نیز در پیام جداگانه‌ ای، رحلت این عالم جلیل ‌القدر را تسلیت گفته است.

در این پیام آمده است: ارتحال جانگداز عالم ربانی، فقیه عالیقدر حضرت آیت ‌الله احمدی فقیه یزدی در ایام سوگ و عزای شهید محراب کوفه مولی ‌الموحدین(ع) را به امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه‌ های علمیه و به‌ ویژه مردم استان یزد و بیت رفیع احمدی فقیه تسلیت گفته و اطمینان داریم که مردم ولایتمدار و وظیفه ‌شناس استان یزد با شرکت گسترده در مراسم بزرگداشت این عالم ربانی، عشق و معرفت خود را به سلسله جلیله روحانیت ابراز خواهند کرد .

آیت ‌الله حاج میرزا حسن فقیه‌ یزدی از مدرسان مشهور حوزه علمیه قم و از شاگردان حضرات آیات گلپایگانى، اراکى، محقق، فکور، حاج شیخ مرتضى حائرى، طباطبایى سلطانى بروجردى، بهاء الدینى و میرزاهاشم آملى به شمار می‌ رفت.

این عالم بزرگوار روز هفتم شهریورماه جاری هنگامی که از اصفهان به سمت یزد در حرکت بود، در اثر سانحه تصادف در سن 60 سالگی جان به جان ‌آفرین تسلیم کرد.