کارفرمایان متخلف تهرانی 2.2 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار عملکرد ماهیانه اشتغال اتباع خارجی در مرداد ماه سال‌جاری نشان می دهد در این دوره ، 420 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و کارگاههای استان تهران انجام شد که 224 مورد آن به شهر تهران اختصاص داشت.

در ورامین، شهرری، پاکدشت، اسلامشهر، دماوند و فیروزکوه نیز 196مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرها به ثبت رسید و از این طریق نیز یکهزار و 54 کارگر غیرمجاز خارجی (بدون کارت اشتغال و حتی مجوز ورود به کشور) که همگی تبعه کشور افغانستان بودند، مورد شناسایی قرار گرفت.



بر اساس بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در خرداد ماه سال‌جاری 359 برگ جریمه برای کارفرمایان مختلف استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی به جای استفاده از کارگران ایرانی صادر شد که در این بخش نیز شهر تهران با 214 مورد بیشترین تعداد برگ جریمه را به خود اختصاص داد.



از 145 برگ جریمه دیگر ، 78 برگ جریمه برای شهرری ، 46 برگ جریمه برای ورامین ، 14 برگ جریمه برای پاکدشت، 6 برگ جریمه برای دماوند و یک برگ جریمه برای اسلامشهر صادر شد که در این میان برای فیروزکوه هیچ برگ جریمه‌ای صادر نشد ولی به صورت کلی ارزش 359 برگ جریمه صادر شده بیش از 2 میلیارد و 255 میلیون ریال بود.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران، از کل جریمه بیش از 2 میلیارد و 255 میلیون ریالی صدوری برای کارفرمایان متخلف تهرانی، بیش از 1 میلیارد و 205 میلیون ریال برای کارفرمایان شهر تهران صادر شد و شهرری پس از تهران با 632 میلیون ریال بیشترین ارزش جریمه صادر شده را به خود اختصاص داد و بقیه شهرهای استان نیز با مبالغی کمتر در ردیف های بعدی قرار دارند.



در این میان از کل جریمه های صادر شده برای کارفرمایان متخلف تاکنون بیش از 502 میلیون ریال وصول شده که بیش از 315 میلیون ریال جریمه های صادره از شهر تهران، 69 میلیون ریال از وارمین، 98 میلیون ریال از شهرری، 3 میلیون ریال از اسلامشهر و 15 میلیون ریال نیز از پاکدشت وصول شده است.



بر اساس این گزارش، 279 مورد جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای کارگرغیرمجاز خارجی نیز توسط ادارات کار و کارفرمایان طی مرداد ماه صورت گرفت که 140 نفر نیروی کار ایرانی در تهران، 48 نفر در ورامین، 73 نفر در شهرری، 17 نفر در پاکدشت و 1 نفر در اسلامشهر جایگزین کارگر غیر مجاز خارجی شدند. که فیروزکوه و دماوند به دلیل استفاده نکردن از نیروی کار خارجی نیاز به جایگزینی نیروی کار نیز نداشتند.



در این دوره 90 کارفرمای متخلف از تهران، 32 نفر از ورامین و 9 نفر نیز از اسلامشهر (مجموعا 131 نفر) به مراجع قضایی معرفی شدند. بررسی نتایج پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی (معمولا مربوط به پرونده های ماههای قبل) نیز نشان می دهد که در مرداد ماه در مجموع 4 رای ، 2 مورد مربوط به شهرری و 2 مورد مربوط به اسلامشهر صادر و ابلاغ شد.

از آرای صادر شده، 2 مورد جریمه نقدی 4 میلیون ریالی در شهرری و 2 مورد نیز جریمه نقدی 5 میلیون ریالی در اسلامشهر بود که در مجموع می توان گفت 9 میلیون ریال جریمه نقدی در دوره مورد بررسی از کارفرمایان متخلف دریافت شد.