به گزارش خرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در مطلبی در این باره نوشت : در فرانسه رنجش خاطر درباره نیکلا سارکوزی افزایش پیدا می کند و این دوران روزگار سختی برای وی است. تقریبا دو سوم فرانسویها دیگر نمی خواهند که وی رئیس جمهورشان باشد.

در بخش دیگری از این مطلب به سیاست اخراج اقلیتهای موسوم به روما توسط سارکوزی از فرانسه اشاره شده و آمده است: این اقدام سارکوزی اعتراضات مطبوعات، کمیسیون اتحادیه اروپا و حتی واتیکان را به همراه داشت.

استاندارد همچنین خاطر نشان کرد که سارکوزی با این تصمیم خود و با تاکید روی موضوعات حقوق مردمی و نظم می خواهد به همان حقه سیاسی متوسل شود که با کمک آن در مبارزات انتخاباتی 2007 به پیروزی دست یافت.

در ادامه آمده است که اما حالا دیگر برگ برنده ای برای سارکوزی وجود ندارد. در همه پرسی ها تنها یک گروه اندکی از فرانسویها از این گونه اقدامات سارکوزی استقبال می کنند. هم زمان فرانسویها آرزوی پیروزی چپ ها را در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه دارند. بر اساس نظرسنجی ها 62 درصد فرانسویها نمی خواهند که سارکوزی بار دیگر نامزد ریاست جمهوری کشورشان شود.

52 درصد نیز بر این عقیده اند که وی اگر نامزد ریاست جمهوری هم شود دیگر برنده انتخاب نخواهد شد. در این میان بحران اقتصادی حاکم بر فرانسه نقش مهمی را در ایجاد چنین وضعیتی ایفا می کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است که فرانسویها با یک رئیس جمهوری خسته روبرو هستند که کمتر در نقش رئیس و به صورت مستقل تاثیر می گذارد و در این میان سیاستهای امنیتی مد نظر وی نیز تاثیری در تغییر شرایط موجود ندارد. هر چقدر سختگیری های سارکوزی و خشونتهای وی در این راستا بیشتر می شود به همان میزان اعتبار و قدرت او از دست می رود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که "ماریانه" یکی از مجله های خبری فرانسوی که نام آن از یک شخصیت نمادین ملی گرفته شده است در تیترهای بزرگ، سارکوزی را به عنوان یک حقه باز مشخص کرد و این انتقاد را به وی وارد کرد که رئیس جمهوری فرانسه همان شیوه هایی را به کار می برد که رژیم دوستدار نازی (Vichy ) در جنگ جهانی دوم به کار می برد.

این در حالی است که یک چنین توهین بزرگی به رئیس جمهوری در پاریس حتی در زمان روسای جمهوری مانند "دگایله" و یا حتی شیراک قابل تصور نبود. چنین تیترهایی در نشریات فرانسوی افزایش می یابد. بسیاری از هم حزبی های سرشناس سارکوزی در حال فاصله گرفتن از وی هستند و رقبای سارکوزی نیز وی را لکه ننگی روی پرچم فرانسه عنوان می کنند.

استاندارد در ادامه خاطر نشان کرد که نظرسنجی ها شانس بالای پیروزی رقبای سارکوزی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نشان می دهند.