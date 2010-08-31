به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاندار یزد در این پیام آورده است: با کمال تاسف و تاثر خبر ارتحال فقیه اهل بیت (ع) حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسن احمدی فقیه واصل شد.

ایشان عالمی پرهیزگار، زاهد و متخلق بود که سالها عمر خود را در راه تحصیل و استفاده از عالمان و مجتهدان بزرگ حوزه های علمیه و تدریس علوم اسلامی و تربیت طلاب و فضلای بسیار و تحقیق و نگارش کتب ارزشمندی گذراند و در راه پیروزی نهضت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی تلاش فراوان کرد و همیشه یکی از مدافعان ولایت فقیه به شمار می رفت.

استاندار یزد در این پیام ضایعه اسفناک عروج این عالم بزرگوار را که در ماه خدا و در آستانه ایام سوگواری شهادت ولی خدا و لیالی قدر اتفاق افتاد به ساحت مقدس حضرت ولیعصر (عج)، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع معظم تقلید، حوزه های علمیه، سلسله جلیله روحانیت، عموم امت شهید پرور دارالعلم و دارالعباده استان یزد، خاندان مکرم ایشان، همسر عالمه و فرزندان محترم به ویژه اخوان عالم و فرهیخته تسلیت گفته است.

وی در این پیام آورده است: به پاس زحمات و خدمات علمی آن دانشمند گرانمایه، همزمان با ایام سوگواری مولی الموحدین عزای عمومی اعلان می دارم و از مردم شریف و عالم پرور استان یزد برای شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک آن عالم پارسا دعوت می کنم.