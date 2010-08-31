به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی ائمه جماعت و رابطان اقامه نماز دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی با بیان اینکه یکی از شاخصهای انتخاب مدیران در نظام جمهوری اسلامی ایران باید توجه به نماز اول وقت باشد، افزود: نماز اساس و ریشه دین مبین اسلام بوده و تعلل در اقامه نماز به خصوص در دستگاههای دولتی زمینه ساز بسیاری از مشکلات خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تشویق کارمندان و توجه به زیباسازی نمازخانه های ادارات از وظایف مدیران است، اظهار داشت: عدم توجه به اقامه نماز توسط کارمندان در دستگاههای اجرایی باعث بروز انحرافات و فساد می شود.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اهتمام به نماز خالصانه، بیان داشت: نماز وسیله ای مناسب برای تشخیص سره از ناسره و هدایتگر مومنان به راه راست بوده و زمانی می توان به این مهم دست یافت که با آمادگی کامل به استقبال نماز رفت.

علی برزگری مشاور استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز آذربایجان غربی هم در این گردهمایی بر توجه بیشتر به اقامه نماز اول وقت در ادارات دولتی تاکید کرد و گفت: اقامه نماز اول وقت در ادارات عامل اصلی پیشگیری از انحرافات و ایجاد انگیزه برای کار بیشتر کارمندان است.

در ادامه این گردهمایی امام جماعت اداره کل تعاون به نمایندگی از ائمه جماعت دستگاههای دولتی و رئیس سازمان جهادکشاورزی به نمایندگی از مدیران دستگاههای دولتی استان در خصوص اهمیت اقامه نماز و تأثیرات آن بر کارایی کارمندان سخنرانی کردند.

در پایان این مراسم دستگاههای برتر در زمینه توجه به اقامه نماز اول وقت انتخاب و مورد تقدیر استاندار آذربایجان غربی قرار گرفتند.