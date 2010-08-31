به گزارش خبرگزاری مهر، احمدپور در این حکم جهانبخش رئوف عضو هیئت علمی دانشکده شیمی را به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه مازندران منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به تعهد ، تجارب و شایستگی جنابعالی به استناد ماده (4) آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ذات اقدس احدیت و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و همفکری کلیه همکاران دانشگاهی درارتقائ سطح کمی و کیفی در حوزه تحقیقات ،پژوهش و فناوری باتوجه به اهداف کلان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موفق و موید باشید.

احمد جعفری صمیمی از اقتصاددانان برتر کشور و عضو گروه مشاوران اقتصادی رئیس جمهور پیش از این به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه مازندران بوده است. از این استاد اندیشمند تالیفات فراوانی به چاپ رسیده است.