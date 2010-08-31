به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی اسلامی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: بیش از 93 درصد این خساراتها به بخش کشاورزی استان وارد شده است.

وی با بیان اینکه این میزان خسارت با وقوع 12حادثه غیر مترقبه به استان وارد آمده است، افزود: 68 مورد آتش سوزی با خسارت بیش از 10 میلیارد ریال در هزار و 500 هکتار از مراتع و 21 آتش سوزی در 118 هکتار از جنگلهای منطقه از جمله وقایع قهری رخ داده در این مدت بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان با اشاره به فرا رسیدن هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی که از 18 مهر آغاز می شود، اضافه کرد: امسال افزایش آگاهیهای عمومی و انسجام بخشی به عملکرد دستگاه ها، هدف کلی برنامه های مربوط به گرامیداشت این هفته خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: امسال "کاهش خطرپذیری در مناطق شهری و برگشت پذیری شهرها در مقابل حوادث" به عنوان شعار جهانی این هفته تعیین شده است.

اسلامی همچنین با تشریح وضعیت اجرای پروژه های عمرانی مربوط به حوزه حوادث غیر مترقبه، تصریح کرد: در سال گذشته 45 میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده 12 و 182 میلیارد ریال نیز از مرحله اول مقابله با خشکسالی به استان مصوب شده بود که 100 درصد این میزان جذب گردید.

وی در پایان با بیان اینکه با این اعتبارات تمام منازل روستایی استان در سال 88 در مقابل حوادثی نظیر سیل، طوفان، آتش سوزی و رعد و برق با تعهد 60 میلیون ریال و 50 درصد مناطق شهری استان زیر پوشش بیمه قرار داشت، بر نهادینه شدن این رویه در سال جاری نیز تاکید کرد.

