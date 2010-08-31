مسئول روابط عمومی راه آهن لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر محور تهران - جنوب همچنان مسدود است و تلاش برای باز شدن این محور ادامه دارد.

علی حسین مریدی ادامه داد: به دلیل خروج قطار باری از محور تهران - جنوب بیش از 100 متر از این خط ریلی در محدوده دورود - اندیمشک به طور کامل تخریب شده است.

وی تصریح کرد: به محض پاکسازی مسیر کار بازسازی محور یاد شده توسط کارشناسان راه آهن آغاز خواهد شد.

مسئول روابط عمومی راه آهن لرستان یادآور شد: در حال حاضر مشکلی که ما در این مسیر با آن مواجه هستیم صعب العبور بودن محل تخریب ریل راه آهن بر اثر خروج واگن های باری است.

مریدی سختی دسترسی به واگن های خارج شده را از جمله مشکلات فعلی کار پاکسازی از محور ریلی دانست و بیان داشت: محل وقوع حادثه در یک پیچ خطرناک واقع شده است.

وی در مورد علت این حادثه نیز عنوان کرد: هنوز علت اصلی حادثه مشخص نیست و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد.

مسئول روابط عمومی راه آهن لرستان محل دقیق حادثه را کیلومتر 570 از سمت تهران عنوان کرد و گفت: واگنهای باری خارج شده از خط در سوزن جنوبی ایستگاه تنگ پنج دچار حادثه شده اند.

مریدی با بیان اینکه محور تهران - جنوب حداقل تا ساعت 22 امشب مسدود خواهد بود، یادآور شد: از فرمانداری شهرستان اندیمشک درخواست اتوبوس شده است که امیدواریم با باز شدن محور نیازی به آنها وجود نداشته باشد.