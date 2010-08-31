به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، احمد احمدپور عصر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران افزود: فضای فعلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری پاسخگوی نیاز قدیمی ترین دانشکده دانشگاه مازندران نیست و ظرف دو ماه آینده عملیات احداث ساختمان این مرکز آموزشی آغاز خواهد شد.

وی با اذعان به اینکه دانشکده مذکور از هسته های اولیه شکل گیری دانشگاه مازندران است گفت: از دانشکده ای با این قدمت و پتانسیل کارآمد علمی انتظار می رود تا بیش از پیش در تولید علم دانشگاه و کشور به ایفای نقش بپردازد.

وی با بیان اینکه حضور تعداد قابل توجهی عضو هیات علمی با مرتبه استادی و دانشیاری در این دانشکده نشان دهنده سطح پژوهشی و تحقیقاتی آن است تصریح کرد: بررسی مسائل اقتصادی کشور و استان و ارائه راهکارهای علمی در قالب طرح های تحقیقاتی و پروژه های مشترک علمی از راهکارهای افزایش فعالیتهای اعضای هیات علمی این دانشکده به شمار می رود.

احمد پور خاطر نشان کرد: با اصلاح در نوع تخصیص اعتبارات طرح گرنت می توان به افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه که هم اکنو صرفا از محل شهریه دانشجویان شبانه تامین می شود کمک کرد.

رئیس سابق دانشکده علوم اداری دانشگاه مازندران نیز در سخنانی به ارائه گزارش از فعالیتهای این دانشکده پرداخت و گفت: تشکیل گروههای پژوهشی دانشجویی و اعضای هیات علمی ،راه اندازی رشته های میان رشته ای و همچنین دوره دکترای مدیریت از جمله برنامه های در دست اقدام وی در دوران مسئولیت بوده است.

احمد جعفری صمیمی سرپرست جدید دانشکده علوم اقتصادی واداری از دانشگاه کارآفرین به عنوان دانشگاه نسل سوم یاد کرد و گفت: تاکید این طرح بر استقلال مالی دانشگاهها ست.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاههایی که بتوانند از طریق پژوهشهای اعضای هیات علمی و دانشجویان و برقراری ارتباط با دستگاههای اجرایی فعالیت نمایند در عرصه رقابت پذیرش دانشجو موفق تر خواهند بود.

وی ادامه داد: یکی از اولویتهای اصلی در مدیریت فعلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری سوق دادن پروژه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان به مطالعه و ارائه راهکار برای مسائل استان خواهد بود.

احمد پور طی حکمی احمد جعفری صمیمی را به سمت سرپرست جدید دانشکده علوم اقتصادی و اداری منصوب و از خدمات دکتر علیرضا پورفرج در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.