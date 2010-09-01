خواهان روابط حسنه با ایران هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"ولید جنبلاط" در سفارت ایران در بئرحسن با "غضنفر رکن آبادی" دیدار کرد.

جنبلاط در این دیدار گفت: دردیدار قبلی مان با رکن آبادی در کاخ بعبدا تصمیم گرفتیم که مرحله سابق را پشت سربگذاریم و صفحه جدیدی را باز کنیم و این دیدار در همین چارچوب صورت پذیرفت.

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان افزود: این دیدار برای تقویت وحدت ملی و اسلامی و حمایت از لبنان از خطراتی که آن را احاطه کرده و زدودن آثارمنفی روابط گذشته انجام شد.

وی درباره احتمال سفر به ایران اظهارداشت: هنوز زود است که در این باره سخنی گفته شود زیرا نیاز به رفع آثار گذشته داریم.

جنبلاط ضمن تاکید بر حمایت از مقاومت و تحکیم وحدت ملی لبنان افزود: ما خواهان تقویت روابط با ایران و استفاده از این فرصت برای تقویت وحدت ملی و اسلامی و حمایت از لبنان هستیم.