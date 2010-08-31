به گزارش خبرگزاری مهر، طرح خرید اعتباری میزان در مرحله اول برای 744هزار نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش و به ارزش 1500میلیارد تومان طراحی شده است.

این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین در راستای ایجاد رفاه و بالابردن قدرت خرید خانواده ها راه اندازی شده است. هم اکنون 1200 فروشگاه مجهز به سامانه این طرح هستند که 2160 قلم کالا توسط 98 تولید کننده در این طرح ارائه می‌شود.

در همین حال، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در طرح خرید اعتباری "میزان"، رفاه ملت ایران در نظر گرفته شده است، گفت: راه اندازی این طرح گامی بلند در جهت حمایت از تولید داخلی و مبارزه با تحریم دشمنان علیه ایران است.

محمدرضا رحیمی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در خصوص راه اندازی این طرح در شورای عالی اشتغال صورت گرفت، تصریح کرد: این طرح در راستای حمایت از تولیدات داخلی است و هرچقدر تولید رونق پیدا کند، اشتغالزایی هم به همان میزان افزایش می یابد.

معاون اول رئیس جمهور ایجاد رفاه و بالابردن قدرت خرید خانواده‌ها و ایجاد تحرک و تحول در بخش تولید را از جمله اهداف این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: در این طرح عرضه و خرید کالاهای خارجی منع شده است و تنها محصولات مرغوب و تأیید شده ایرانی در فروشگاههای طرف قرارداد ارائه می گردد.

رحیمی با اشاره به گفته رئیس جمهور مبنی بر اینکه دشمنان با تحریم جمهوری اسلامی ایران در واقع خودشان را تحریم کرده اند، تاکید کرد: راه اندازی این طرح اقدامی موثر علیه تحریم‌ها است که در آن کالاهای مرغوب و با کیفیت ایرانی به نمایش گذاشته می شود و کالاهای خارجی در آن جایی ندارد.

وی با بیان اینکه در مرحله اول این طرح 744هزار نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش و به ارزش 15000میلیارد ریال تحت پوشش قرار گرفته اند، اظهار داشت: در آینده نزدیک دیگر کارکنان دولت و در مراحل بعدی همه ایرانیان از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دارندگان این کارت قادر خواهند بود به مبلغ 15میلیون ریال به صورت قرض الحسنه و با سود 4درصد از فروشگاههای تحت پوشش این طرح که تا کنون تعداد آنها به 1200 فروشگاه رسیده است، برای خرید از2160قلم کالای مرغوب فهرست شده اقدام کنند.