عبدالکریم درویش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به در دست اجرا بودن هملیات پاکسازی و بازسازی خط ریلی تهران - جنوب، عنوان کرد: خسارات وارد شده به محور زیاد نیست و واگن های باری از ریل خارج شده نیز خوشبختانه آسیبی ندیده اند.

وی مشکل موجود را عدم دسترسی مطلوب به واگن های از خط خارج شده دانست و بیان داشت: تاکنون با کمک نیروهای حاضر در منطقه سه واگن از هفت واگن باری خارج شده به خط بازگردانده شده است.

مدیر کل راه آهن استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر کار عملیاتی برای رفع مشکل چهار واگن باری دیگر همچنان ادامه دارد.

درویش زاده با بیان اینکه به محض رفع مشکل واگنها کار بازسازی خط آغاز خواهد شد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر پنج قطار مسافربری محور جنوب به تهران متوقف شده اند.

وی به زمان حرکت پنج قطار مسافربری تهران به جنوب اشاره کرد و گفت: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تلاش می شود تا رسیدن این قطارها به محل ایستگاه تنگ پنج مشکل خط ریلی مرتفع شود.

مدیر کل راه آهن استان لرستان با تاکید بر اینکه علت این حادثه هنوز مشخص نیست، یادآور شد: اعضای کمیسیون سوانح راه آهن برای بررسی موضوع ساعت 13 امروز سه شنبه وارد منطقه شده اند.

درویش زاده از حضور بیش از 150 نفر از نیروی های فنی و عملیاتی راه آهن در منطقه خبر داد و گفت: همچنین همه امکانات لازم از جمله دو دستگاه جرثقیل 120 تنی به همراه ماشین آلات کارگاه سد بختیاری برای اجرای عملیات بازسازی به منطقه آورده شده است.

محور ریلی تهران - جنوب از ساعت 10 صبح امروز - سه شنبه - به دلیل خروج هفت واگن باری در محدوده دورود - اندیمشک در سوزن جنوبی ایستگاه تنگ پنج مسدود شده است که امید می رود این مشکل تا ساعت 23 امشب مرتفع شود.