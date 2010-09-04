کشتی فرنگی در تمامی اوزان شانس کسب مدال دارد

علی اشکانی سرگروه سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در تمامی اوزان شاهد حضور بهترین نفرات حال حاضر کشور هستیم و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با شناخت کامل ملی پوشان را انتخاب کرد.

دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: یکی دیگر از نکات مثبت در تیم ملی کشتی فرنگی این است که ما در برخی اوزان علاوه بر نفرات اصلی، نفرات دوم و سوم توانمندی داریم که می‌توانند در مسابقات مختلف عملکرد خوبی داشته باشند.

وی تصریح کرد: تیم اعزامی به رقابتهای جهانی مسکو را از بهترین تیم‌های چند سال اخیر می‌دانم و معتقدم تمامی هفت ملی‌پوش توانایی کسب مدال را دارند.

اشکانی تاکید کرد: رابطه مربیان با اعضای تیم ملی نیز با کشتی گیران بسیار سازنده و دوستانه است که همین موضوع باعث ارتقای توان روحی ملی پوشان می‌شود.

دارنده چند مدال طلای آسیا اظهار داشت: ملی پوشان ما چیزی از حریفان جهانی خود کم ندارند، اما باید به یاد داشت که اشتباهات کوچک و ناخودآگاه ، ممکن است به شکست و حذف از گردونه پیکارها بیانجامد، در گذشته برخی از ملی پوشان ما درست در لحظاتی که می‌توانستند فرد پیروز میدان باشند، مرتکب یک اشتباه کوچک شده و نتیجه را به حریف واگذار کرده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کشتی گیران اعزامی به مسکو بتوانند به خوبی از عنوان نایب قهرمانی سال گذشته خود دفاع کرده و بار دیگر شایستگی خود را به رخ حریفان بکشند.



رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 17 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزارمی شود و تیم ایران برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی خود به مصاف حریفان می رود.