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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۲

اشکانی در گفتگو با مهر:

کشتی فرنگی در تمامی اوزان شانس کسب مدال دارد

کشتی فرنگی در تمامی اوزان شانس کسب مدال دارد

عضو پیشین تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان گفت: تیم ملی کشتی فرنگی ایران یکی از بهترین تیم‌های چند سال اخیر است و تمامی نفرات این تیم شانس دستیابی به مدال در مسابقات جهانی را دارند.

علی اشکانی سرگروه سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در تمامی اوزان شاهد حضور بهترین نفرات حال حاضر کشور هستیم و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با شناخت کامل ملی پوشان را انتخاب کرد.
دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: یکی دیگر از نکات مثبت در تیم ملی کشتی فرنگی این است  که  ما در برخی اوزان علاوه بر نفرات اصلی، نفرات دوم و سوم توانمندی داریم که می‌توانند در مسابقات مختلف عملکرد خوبی داشته باشند.

وی تصریح کرد: تیم اعزامی به رقابتهای جهانی مسکو را از بهترین تیم‌های چند سال اخیر می‌دانم و معتقدم تمامی هفت ملی‌پوش توانایی کسب مدال را دارند.

اشکانی تاکید کرد: رابطه مربیان با اعضای تیم ملی نیز با کشتی گیران بسیار سازنده و دوستانه است که همین موضوع باعث ارتقای توان روحی ملی پوشان می‌شود.

دارنده چند مدال طلای آسیا اظهار داشت: ملی پوشان ما چیزی از حریفان جهانی خود کم ندارند، اما باید به یاد داشت که اشتباهات کوچک و ناخودآگاه ، ممکن است به شکست و حذف از گردونه پیکارها بیانجامد، در گذشته برخی از ملی پوشان ما درست در لحظاتی که می‌توانستند فرد پیروز میدان باشند، مرتکب یک اشتباه کوچک شده و نتیجه را به حریف واگذار کرده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کشتی گیران اعزامی به مسکو بتوانند به خوبی از عنوان نایب قهرمانی سال گذشته خود دفاع کرده و بار دیگر شایستگی خود را به رخ حریفان بکشند.
 
رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 17 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزارمی شود و تیم ایران برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی خود به مصاف حریفان می رود.

کد مطلب 1143978

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