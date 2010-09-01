  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

پروژه آرمانی کشت سویا در اراضی کشاورزی مازندران اجرا شد

پروژه آرمانی کشت سویا در اراضی کشاورزی مازندران اجرا شد

سار ی - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از اجرای پروژه آرمانی کشت سویا در اراضی کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های کشت آرمانی سویا د اراضی استان به خبرنگاران گفت: پروژه آرمانی کشت سویا در سطح هزار و 150 هکتار از اراضی زراعی  مازندران که 71 درصد به صورت بهاره و بقیه به صورت تابستانه در منطقه دشت می باشد، به اجراء در آمده است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای توسعه کشت سویا در استان تا پایان مرداد ماه امسال ، مبارزه شیمیایی با آفاتی نظیر کنه و کرم برگخوار در سطح دو هزار و 485 هکتار علیه علف های هرز در سطح سه هزار و 845 هکتار صورت گرفته است.

ابطالی افزود: همچنین سطح بذرکاری سویای استان 15 هزار و 272 هکتار ، سطح سبز 14 هزار و 339 هکتار و سطوح بیمه شده پنج هزار و 827 هکتار است.

معاون بهبود تولدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: تا پایان مرداد ماه امسال سویای بهاره به مرحله گلدهی و غلاف بندی و تابستانه در مراحل فاز زایشی است و استرس شدید خشکی و تأثیر آن بر روی سویای تابستانه دیم در ماه های خرداد ، تیر و مرداد ایجاد شده است.

کد خبر 1143983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها