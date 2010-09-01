پروژه آرمانی کشت سویا در اراضی کشاورزی مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های کشت آرمانی سویا د اراضی استان به خبرنگاران گفت: پروژه آرمانی کشت سویا در سطح هزار و 150 هکتار از اراضی زراعی مازندران که 71 درصد به صورت بهاره و بقیه به صورت تابستانه در منطقه دشت می باشد، به اجراء در آمده است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای توسعه کشت سویا در استان تا پایان مرداد ماه امسال ، مبارزه شیمیایی با آفاتی نظیر کنه و کرم برگخوار در سطح دو هزار و 485 هکتار علیه علف های هرز در سطح سه هزار و 845 هکتار صورت گرفته است.

ابطالی افزود: همچنین سطح بذرکاری سویای استان 15 هزار و 272 هکتار ، سطح سبز 14 هزار و 339 هکتار و سطوح بیمه شده پنج هزار و 827 هکتار است.

معاون بهبود تولدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: تا پایان مرداد ماه امسال سویای بهاره به مرحله گلدهی و غلاف بندی و تابستانه در مراحل فاز زایشی است و استرس شدید خشکی و تأثیر آن بر روی سویای تابستانه دیم در ماه های خرداد ، تیر و مرداد ایجاد شده است.