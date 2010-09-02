دعوت ائمه جمعه استان قزوین به شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در بیانیه ائمه جمعه و دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: ملت شریف و خداجوی ایران اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در ایام شهادت مولای متقیان که همواره مسلمانان را به یاری مظلومان و مقابله با ستمگران فرا می خواند با شرکت گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس همراهی خود را با مردم مظلوم و مقاوم فلسطین که پیش از 60 سال است از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و از دستیابی به کمترین حقوق انسانی خود محروم مانده اند، اعلام نفرت و انزجار خود از جنایات ددمنشانه سران نژاد پرست رژیم صهیونیستی در فلسطین، غزه و لبنان را رساتر از همیشه فریاد خواهند کرد.

در این بیانیه از مردم مومن و همیشه در صحنه استان قزوین خواسته شده است همچون گذشته پا درپای سایر هموطنان انقلابی در سراسر کشور با شرکت یکپارچه در راهپیمایی روز جهانی قدس، این یادگار ارزنده امام راحل عظیم الشان را پاس داشته و به وظیفه و تکلیف الهی و انسانی خود در قبال مردم بی دفاع فلسطین عمل کنند.

بیانیه شورای اسلامی و شهرداری قزوین

شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین هم در بیانیه ای روز قدس را نماد آزادی خواهی، ظلم ستیزی، وحدت و همدلی وغرور امت اسلامی دانستند.



در بخشی از این بیانیه آمده است: تدبیرو دور اندیشی حکیمانه امام راحل (ره) باعث زنده نگه داشتن مسئله فلسطین و رنج ها و آلام آن در نزد افکار عمومی جهان و ترسیم کننده مسیر و چشم انداز مبارزه و منشور مقاومت مردم فلسطین علیه دشمن غاصب صهیونیستی شده و روز قدس نیز فرصتی دوباره است تا بار دیگر جهانیان با حقانیت و مظلومیت ملت فلسطین و عمق جنایت ها و وحشی گری هایی که در حق این ملت نستوه از سوی رژیم غاصب صهیونیستی اعمال می شود، آگاه شوند.

شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین هم در این بیانیه از شهروندان فهیم، آگاه و انقلابی شهر قزوین دعوت کرده است تا با حضور گسترده و پر شور در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان دهند که آرمان مقاومت و آزادی قدس شریف و فلسطین هرگز فراموش نخواهد شد.