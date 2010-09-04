خرید 145 هزار تن گندم از کشاورزان قزوینی

فرهاد مهدیار در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: کار خرید محصول گندم کشاورزان استان از 29 خرداد امسال آغاز شده است و پیش بینی می شود تا پایان فصل امسال میزان گندم خریداری شده به 151 هزار تن افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر 9 مرکز دولتی و خصوصی از جمله سیلوی تاکستان با ظرفیت 75 هزار تن، محمد آباد با ظرفیت 30 هزار تن و هفت مرکز بخش خصوصی، کار خرید گندم را تا پایان شهریور ماه انجام می دهند.

مهدیار تصریح کرد: تاکنون 156 هزار تن گندم از سایر استانهای همجوار وارد استان قزوین شده است و پیش بینی می شود تا 300 هزار تن ذخیره‌سازی گندم مازاد کشور انجام شود که برای ذخیره سازی از انبار و سیلوهای خالی شرکت فرش پارس، نقش ایران، انباری درراه‌آهن و چند انبار اجاره‌ ای استفاده شده است.

مهدیار با بیان اینکه با توجه به دستور وزیر بازرگانی برای ذخیره گندم مازاد تولید کشور، استان قزوین برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده است افزود: با هماهنگی‌های انجام شده تاکنون گندم مازاد استان‌های همدان، کردستان، زنجان و اردبیل به این استان منتقل شده است.

به گفته مهدیار گندم‌های خریداری شده در استان قزوین با حداکثر سن ‌زدگی دو و نیم درصد خریداری شده و تنها حدود 10 هزار تن گندم با سن‌ زدگی پنج درصد در منطقه آوج خریداری و در مکان جداگانه‌ ای نگهداری می‌شود که این کار هم در زمان بازدید وزیر بازرگانی از این مکان صورت گرفت.

وی در خصوص کیفت نامناسب برخی نانها بدلیل نامرغوب بودن آرد نیز تصریح کرد: کیفیت گندم با توجه به آفت سن تعیین می شود که در سال گذشته بدلیل کمبود محصول، گندم با آفت سن بیش از دو تا سه درصد هم از کشاورزان خریداری شد که شاید برخی از مشکلات ناشی از این امر باشد اما امسال خرید با افت زیر دو درصد انجام شده است.



مدیرکل غله استان گفت: در سال گذشته 122 هزار تن محصول گندم از کشاورزان استان خریداری و تحویل سیلوها شد.