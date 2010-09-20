پایان مرمت و احیاء عمارت شهرداری قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در پروژه مرمت واحیاء عمارت شهرداری، شرکت تحکیم سازه هخامنش و جهاد دانشگاهی قزوین پیمانکار و شرکت مشاور طرح اسپاش، طراح پروژه بوده است.

در طراحی و عملیات اجرایی پروژه مرمت و احیای عمارت شهرداری به نما، نورپردازی، نازک کاری و مبلمان توجه شده و در سالن جلسات این عمارت نیز با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا با ظرفیت 40 نفراحداث شده است.

همچنین استفاده از تخصصهای ویژه مرمتی، استحکام بخشی بنای اصلی و رفع الحاقات، کشف فضاهای قدیمی نظیر شومینه ها و آپارات خانه، ایجاد مکانی برای موزه شهرداری و مرکز تشریفات درسطح بین المللی، نور پردازی ویژه شب، ایجاد تأسیسات گرمایشی و سرمایشی از دیگر اقدامات انجام شده در این بناست.

براساس این گزارش، قدمت ساخت عمارت شهرداری همزمان با احداث کلیسا، منبع آب در مجموعه کانتور توسط روسها بوده که با هدف بهره برداری از اجتماعات هنری، سینما و تئاتر برای اتباع روسی پیش از جنگ جهانی اول ساخته شده است.