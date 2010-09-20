پایان مرمت و احیاء عمارت شهرداری قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در پروژه مرمت واحیاء عمارت شهرداری، شرکت تحکیم سازه هخامنش و جهاد دانشگاهی قزوین پیمانکار و شرکت مشاور طرح اسپاش، طراح پروژه بوده است.
در طراحی و عملیات اجرایی پروژه مرمت و احیای عمارت شهرداری به نما، نورپردازی، نازک کاری و مبلمان توجه شده و در سالن جلسات این عمارت نیز با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا با ظرفیت 40 نفراحداث شده است.
همچنین استفاده از تخصصهای ویژه مرمتی، استحکام بخشی بنای اصلی و رفع الحاقات، کشف فضاهای قدیمی نظیر شومینه ها و آپارات خانه، ایجاد مکانی برای موزه شهرداری و مرکز تشریفات درسطح بین المللی، نور پردازی ویژه شب، ایجاد تأسیسات گرمایشی و سرمایشی از دیگر اقدامات انجام شده در این بناست.
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