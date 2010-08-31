به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری به این شرح است :

آیت‌الله محمدحسین احمدی‌ فقیه یزدی ، رحلت تأثرانگیز عالم ربانی آیت‌الله حاج میرزا محمدحسن احمدی فقیه یزدی(ره) را که در طول عمر پربرکت خویش علاوه بر سوابق مبارزاتی‌، شاگردان بسیاری در حوزه علمیه قم در محضرش تلمذ کرده‌اند، به جنابعالی، حوزه‌های علمیه قم و یزد، مردم شریف یزد و بویژه همسر عالمه و مجتهده این فقیه سعید و سایر بستگان آن مرحوم‌ صمیمانه تسلیت می‌گویم.



از درگاه خداوند متعال برای آن روحانی وارسته علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان‌ بویژه بیت معزز ایشان صبر و اجر مسألت می‌کنم.