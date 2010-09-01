اوباما پایان عملیات رزمی آمریکا را در عراق اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در پیامی 18 دقیقه ای ماموریت سربازان آمریکایی در عراق را پایان یافته اعلام کرد و گفت: امشب من پایان عملیات آزاد سازی عراق را اعلام می کنم.

وی در سخنرانی خود تلاش کرد به آمریکایی ها در مورد تعهد خود برای مقابله با بحران اقتصادی در این کشور اطمینان دهد و در همین ارتباط احیای اقتصاد آمریکا و بازگرداندن افراد بیکار برسر کار را ضروری ترین مسئله اعلام کرد.



باراک اوباما همچنین بر ضرورت رهایی آمریکا از وابستگی به واردات نفت از خارج تاکید کرد.



تداوم بحران اقتصادی و تغییر استراتژی آمریکا در جنگ افغانستان که به تداوم و تشدید بحران و ناامنی در این کشور سرعت داده در کنار افزایش تلفات نظامیان امریکایی از جمله موضوعاتی است که اوباما تلاش کرد تحت الشعاع موضوع به اصطلاح خروج نیروهای رزمی این کشور از عراق قرار دهد.