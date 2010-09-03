مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناسی اجتماعی درباره کمبود مجموعه‌های طنز در تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: طنز در تلویزیون تعریف نشده است. با توجه به ذوق ما ایرانیان به طنز و بیان بسیاری از نکات و آموزه‌های اخلاقی در قالب طنز و مثل و از سوی دیگر با عنایت به نیاز اجتماعی به تفریح و خنده، کمبود مجموعه‌های طنز فاخر در تلویزیون احساس می‌شود.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از دست‌اندرکاران تلویزیون طنز فاخر را با لودگی و تمسخر و اداهای فیزیکی در تلویزیون یکسان گرفته‌اند و کمبود مجموعه‌های طنز در تلویزیون باعث گرایش مخاطبان به شبکه‌های ماهواره‌ای شده و در این صورت است که هجو و لودگی خود را به مخاطب غالب کرده و به کار بردن ادبیات سخیف، تمسخر لهجه‌ها و زبان‌ها یعنی کم ارزش گرفتن قومیت‌های ملی و سوژه‌های آبکی و طولانی به جای مطالب لطیف و تفریحی به تماشاگران عرضه می‌شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: علت اینکه هر کس به خود اجازه می‌دهد تا هر فیلمنامه را با حضور یک یا چند چهره معروف به کمدی با هزینه‌های متفاوت در تلویزیون به نمایش بگذارد نبود کمیته نظارت بر طنز است. تعریف نشدن مفاهیم طنز و ادبیات طنازی باعث می‌شود فحاشی و به کار بردن عبارات خیابانی مردم را به زور به خنده دعوت کند. از نظر آسیب‌شناسی رفتاری باید توجه شود نیاز جامعه به لبخند بیشتر از هر چیز بوده و خشونت و پرخاشگری یکی از نتایج کمبود طنز در جامعه است.

ابهری ادامه داد: البته سیاست‌گذاران تلویزیون باید مرزبندی تمسخر و لودگی را با طنز اجتماعی و جهت دار معلوم کرده و اجازه ندهند با هر وسیله‌ای خنده به لب مخاطب بنشیند. در ایام نوروز و در ماه رمضان شاهد پخش مجموعه‌هایی بودیم که بدآموزیی آنها بیشتر از تفریح بوده است. امیدوارم دست اندرکارانی که کارهای طنز می‌سازنند اجازه ندهند بیش از این سلیقه و ذوق طنز مردم به بازی گرفته شود.

وی یادآور شد: بسیاری از مسائل اجتماعی هستند که اگر در قالب طنز به تصویر کشیده شوند نیازی به مسخره کردن فرد، شغل یا گروه خاص نیست. البته عرضه این مطالب نیاز به ذوق و قریحه و تسلط نویسندگان بر ادبیات و طنز فاخر دارد.