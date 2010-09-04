نماد تاریخی باغ ملی کرمان بازسازی و نصب می شود

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: نماد میدان باغ ملی که در پروژه تبدیل میدان به چهارراه باغ ملی آسیب دید با توجه به بتونی بودن ستون اصلی آن در حین کار تخریب شد اما هم اکنون این نماد تاریخی در کارگاه شهرداری در دست تعمیر و رنگ آمیزی است.

شهردار کرمان گفت: پارک و میدان باغ ملی از آثار چندین ساله شهر هستند که ما برای تبدیل میدان به چهارراه و حذف نماد آن با مسئولان مختلف مذاکره کردیم و در نهایت تصمیم گرفتیم، مطمئنا این تغییر مناسبی خواهد بود و حجم ترافیک خیابان شریعتی را به عنوان مهمترین خیابان و پرترافیک ترین محور شهر کم خواهد کرد.

البته با توجه به تمام توضیحات شهردار مبنی بر سالم بودن نماد میدان، این اثر به شدت آسیب دیده به گونه ای که کارگران این میدان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند ستون اصلی آن تخریب شده و بقیه نماد هم با توجه به سختی بتون آن در حین کار با دستگاه های مختلف برای حمل به پارک جنب میدان به شدت آسیب دید به گونه ای که میلگردهای آن از جای خود بیرون آمدند.

شهردار کرمان در واکنش به درج خبر آسیب دیدگی نماد تاریخی میدان باغ ملی ، اعلام کرد که این نماد در مرحله بهسازی و رنگ آمیزی و بازسازی برای حمل به پارک جنب آن است تا این نماد حماسی که در راهپیمایی های مختلف و همایشها خاطرات زیادی را برای مردم کرمان در خود دارد همچنان در معرض دید همگان باشد.

به نظر می رسد تا چند روز آینده باید منتظر بود و دید بازسازی این نماد چه می شود آیا برای راهپیمایی روز قدس آماده می شود تا مردم بار دیگر با دیدن نماد یا قائم آل محمد خاطره راهپیمایی های سالهای پیش را همچنان با خود داشته باشند.

فضای سبز کرمان قربانی توسعه شهر

از سوی دیگر طرح تبدیل میدان به چهارراه متاسفانه بخش وسیعی از فضای سبز میدان و باغ ملی را که از جمله درختان قدیمی و کهنسال شهر را در خود جا داده بود از بین برد.

گفته های شاهدان اطراف میدان مبنی بر این است که طی هفته گذشته نیز روند قطع درختان برای اضافه شدن دور برگردانها و ورودی های میدان ادامه داشته و حداقل پنج درخت بزرگ اطراف میدان به تیغ نابودی سپرده شدند و ردیف درختان سمت چپ ابتدای خیابان شیهد رجایی نیز قطع شده اند.

تبدیل میدان به چهارراه در کنار مزایایی که دارد و کاهش ترافیکی که به گفته کارشناسان شهرداری خواهد داشت می تواند از وقوع تصادفاتی که اطراف میدان می شد نیز جلوگیری کند اما این تغییر و تبدیلها به قیمت از دست رفتن بخش بزرگی از فضای سبز شهر کویری کرمان بود شهری که در آن وجود یک درخت می تواند بسیار بیشتر از هر چیزی برای سلامت مردم مثمر ثمر باشد.

البته شهردار کرمان نیز از فقدان بخشی از فضای سبز باغ ملی اظهار تاسف کرد و گفت: در زمان شهرداران قبلی تعداد زیادی درخت و محوطه پارک به ساختمان سازی ضلع شرقی پارک اختصاص یافت و برج چند طبقه ای که در حال ساخت است بخش وسیعی از این فضای سبزرا نابود کرد.

شهرداری کرمان به شدت از پروژه تبدیل میدان به چهار راه استقبال و آن را یکی از عظیم ترین پروژه های خود می داند، حال باید صبر کرد و دید که این تغییر تا چه حد رضایت شهروندان را به دنبال دارد و در دراز مدت چقدر در کاهش تصادف و تخلفات رانندگی موثر است هر چند که در اولین روزهای چهارراه شدن این میدان به دلیل کامل نشدن طرح شاهد ترافیک شدیدی در این منطقه از شهر بوده ایم.

میدان باغ ملی کرمان در قالب این پروژه به چهارراه باغ ملی تغییر هویت داد و شهردار کرمان در این خصوص اظهار داشت: باید این میدان را به چهارراه تبدیل می کردیم تا وضعیت مناسبی در ترافیک شهر ایجاد می شد و مطمئنا شهروندان نیز از این طرح پشتیبانی می کنند و رسانه ها بیشترین تعامل را می توانند با مجموعه شهرداری داشته باشند تا در حل مشکلات حوزه شهرداری موفق باشیم.