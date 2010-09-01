ایران همیشه رقیبی جدی برای چین بوده است/امیدوارم مردم از ما حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم ملی چین اولین جلسه تمرینی خود برای بازی با دوستانه با ایران را تنها با 17 بازیکن روز سه شنبه برگزار کرد.

"گائو هونگبو"، سرمربی تیم ملی فوتبال چین در بازی دوستانه قبلی تیمش را به برتری یک برصفر برابر ایران رساند. ایران آخرین بار روز یازدهم خرداد سال گذشته در چین با این تیم بازی کرد که بازنده شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال چین در خصوص این بازی گفت: در فوتبال آسیا ایران همیشه رقیبی جدی برای چین بوده است. این بازی برای ما تدارک خوبی قبل از جام ملت‌های آسیا 2011 خواهد بود.

رسانه‌های چینی به حضور جواد نکونام و مسعود شجاعی دو بازیکن ایران در لیگ اسپانیا تاکید زیادی کرده‌اند اما هونگبو گفته است: امیدوارم مردم چین توجه بیشتری به فوتبال داشته باشند و از ما حمایت خوبی کنند.

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام ملت‌های 2011 قطر آماده می‌کند، روز جمعه 12 شهریورماه در شهر "ژنگژو" برابر تیم ملی چین به میدان می رود و روز 16 شهریورماه هم در سئول با تیم کره جنوبی دیدار می‌کند.