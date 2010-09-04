شرایط واردات دارو از انگلیس اعلام شد

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه تحریمها روی دارو چندان اثر منفی نداشته اما این بدان معنا نیست که ما مراقبت نکنیم و به فکر تامین داروهای حساس و خاص نباشیم.

وی گفت: وزارت بهداشت در خصوص تامین داروهای خاص و انحصاری به گونه ای مدیریت می کند که چنانچه شرایطی پیش آمد، منابع مختلفی برای تامین داروی وارداتی داشته باشیم.

شیبانی با اعلام اینکه داروهای وارداتی از نوع تخصصی و حساس هستند که نبودن آنها به سلامت بیماران آسیب می زند افزود: بر همین اساس مقداری ذخیره سازی داروهای خاص را در پیش گرفته ایم و همین طور منابع مختلف را برای واردات داروهای مورد نیاز کشور شناسایی می کنیم.

معاون وزیر بهداشت در مورد اینکه گفته می شود واردات دارو از انگلیس ممنوع شده است گفت: در ارتباط با واردات دارو از این کشور وزارت بازرگانی و مراجع مسئول کمیته ای را تشکیل داده اند که نماینده وزارت بهداشت هم در آن کمیته حضور دارد.

وی ادامه داد: در این کمیته خطی برای واردات دارو از انگلیس باز شده که اجازه می دهد آن دسته از داروها که خاص و انحصاری است به صورت موردی وارد کشور شود.

شیبانی گفت: این کمیته با سعه صدر با مسئله دارو برخورد می کند و اجازه می دهد داروهای مورد نیاز وارد کشور شود.