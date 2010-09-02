جدال بیست ‌و سوم ایران و چین کنار رودخانه زرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رویارویی با تیم‌های باشگاهی چون ستاره سرخ بلگراد و واشاش مجارستان، تقابل با تیم ملی فوتبال چین در دیداری تدارکاتی برای فوتبال ما غنیمت است. تیم ما در گروه D مسابقات جام ملت‌های آسیا با تیمی چون کره شمالی همگروه است و ایستادن مقابل چین و کره جنوبی شاگردان قطبی را برای بازی 25 دی با طوفان زرد آسیا آماده‌تر می کند.

قطبی و بازهم یک دیدار خارج از خانه

انگار قرار نیست تیم افشین قطبی را در خانه ببینیم. او که از شانس خوب یا بد بیشتر دیدارهای رسمی و دوستانه‌اش با تیم ملی در خارج از تهران برگزار شده، این بار هم برای دیدار با چین و کره شمالی مسافر شرق آسیا شده است. تیم او فردا جمعه در ورزشگاه "ژن ژیانگ" شهر ژنگژو به مصاف تیم چین می رود تا توانایی شاگردانش را در مصاف با یک تیم آسیایی بسنجد و دریابد که تیمش در بین حریفان آسیایی کجا ایستاده است.

فرصتی برای بازگشت شجاعی

یکی از مهمترین اتفاقات بازی فردا بازگشت مسعود شجاعی به ترکیب تیم ملی است. شجاعی که پس از دیدار با تایلند در مرحله انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا لب به انتقاد از قطبی گشود، از آن تاریخ دیگر جایی در فهرست تیم ملی پیدا نکرد و پشت خط ماند تا اینکه سرمربی تیم ملی بازهم به او فرصت بازی داد. قطبی در آخرین نشست خبری خود رسما اعلام کرد، اظهارات شجاعی علیه خود و تیم ملی را به فراموش سپرده و می خواهد به او فرصت دهد. عملکرد مطلوب شجاعی در دو دیدار پیش رو جایگاه وی در تیم ملی را مستحکم‌تر خواهد کرد.

جای خالی مجیدی، میداودی و ستاره‌های لیگ برتر

مهرداد اولادی و محمد غلامی میهمانان تازه وارد تیم ملی هستند که بازی با چین مجالی مغتنم برای ارزیابی توانایی آنهاست. قطبی که مدعی است، ستاره‌های لیگ از چشم او دور نمی مانند در دیدارهای پیش رو مهره‌های شاخصی چون فرهاد مجیدی، میلاد میداودی و برخی نفرات شاخص لیگ را به همراه نخواهد داشت. این دو بازی که گذشت، باید دید چه زمانی این نفرات از دید سرمربی تیم ملی "تشنه و گرسنه" بازی در این تیم می شوند.

ملی پوشان در کنار رودخانه زرد

دیدار تدارکاتی تیم‌های ایران و چین در ورزشگاه ژن ژیانگ شهر ژنگژو برگزار می شود. شهر ژنگژو در ایالت هنان واقع شده است. ایالت هنان در شمال شرقی جمهوری خلق چین و نزدیک دریای چین شرقی قرار دارد. وسعت این استان 167 هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آخرین سرشماری در سال 2007 بالغ بر 94 میلیون و 290 هزار نفر است.

نام این استان Henan از دو بخش تشکیل شده است. He به معنای رودخانه که منظور همان رودخانه معروف زرد است و Nan به معنای جنوب. بدین ترتیب معنای واژه Henan (جنوب رودخانه زرد) است.

با ایران و چین از خرداد 55 تا شهریور 89

تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین تاکنون 22 بار به مصاف هم رفته‌اند که در 11 بازی تیم کشورمان به پیروزی رسیده، چینی‌ها در پنج مسابقه با برتری زمین را ترک کرده‌اند و در 6 بازی نیز تقابل دو تیم نتیجه‌ای جز تساوی به دنبال نداشته است. نتایج دیدارهای دو تیم ایران و چین از 21 خرداد 1355 تا 11 خرداد 1388 به شرح زیر است:

* 21/3/ 1355 - (جام ملت‌های آسیا) ایران 2 - چین صفر

* 8/12/1358 - (مقدماتی المپیک) ایران 2 - چین 2

* 29/6/1359 - (جام ملت‌های آسیا) ایران 2 - چین 2

* 4/4/1363 - (دیدار تدارکاتی) چین یک - ایران صفر

* 12/9/1363 - (جام ملت‌های آسیا) ایران 2 - چین صفر

* 4/11/1363 - (جام جواهر لعل نهرو - هند) ایران 4 - چین صفر

* 18/2/1365 - (دیدار تدارکاتی) ایران یک - چین 2

* 26/9/1367 - (جام ملت‌های آسیا) ایران صفر - چین صفر

* 24/4/1368 - (مقدماتی جام جهانی) چین 2 - ایران صفر

* 31/4/1368 - (مقدماتی جام جهانی) ایران 3 - چین 2

* 15/7/1373 - (بازیهای آسیایی) چین یک - ایران صفر

* 7/2/1376 - (دیدار تدارکاتی) ایران صفر - چین صفر

* 22/6/1376 - (مقدماتی جام جهانی) چین 2 - ایران 4

* 25/7/1376 - (مقدماتی جام جهانی) ایران 4 - چین یک

* 21/9/1377 - (بازیهای آسیایی) ایران 2 - چین یک

* 25/9/1377 - (بازیهای آسیایی) ایران یک - چین صفر

* 30/10/1379 - (جام تمدن‌ها) ایران 4 - چین صفر

* 13/5/1383 - (جام ملت‌های آسیا) ایران یک - چین یک

* 24/4/1386 - (جام ملت‌های آسیا) ایران 2 - چین 2

* 29/9/1387 - (تورنمنت چهارجانبه عمان) ایران 2 - چین صفر

* 20/10/1387 - (دیدار تدارکاتی) ایران 3 - چین یک

* 11/3/1388 - ( دیدار تدارکاتی) چین یک - ایران صفر

* 12/6/1389 - (دیدار تدارکاتی) چین ؟ - ایران ؟