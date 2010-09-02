علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه درباره اهمیت آرمان آزادی قدس برای ایران و جهان اسلام به خبرنگار مهر گفت: ما مسلمانان برادر یکدیگر هستیم و خود را یک امت واحد می‌دانیم. رژیم صهیونیستی از دید ما ناپاک، آلوده و غاصب است. بنابراین وظیفه همه جهان به ویژه مسلمانان این است که نسبت به این موضوع که کشوری مورد ستم قرار گرفته است برای آزادی‌اش تلاش بسیار کنیم تا بتوانیم یک سرزمین مسلمان را از دست غاصبان نجات دهیم.

وی در ادامه افزود: در فرهنگ ما مسلمانان اشاره شده که به یاری مسلمانان بشتابیم، چرا که برادر هستیم. روز قدس متعلق به گروه خاصی نیست. همه باید در این روز شرکت کنیم و از شعارهای تفرقه انگیز دوری کنیم و با وحدت کامل به سوی نابودی دشمنان حرکت کنیم.

مدیر شبکه سه درباره آینده شرایط سیاسی رژیم صهیونیستی گفت: ورود انقلاب اسلامی در جهان و آرمان‌های روشنفکرانه حضرت امام خمینی (ره) به بیداری مسلمانان جهان اسلام کمک کرد تا قدرت‌های بزرگ و مستکبر جهان فرو بریزند. همین امر به مسلمانان قدرت، شهامت و اعتماد به نفس بخشید تا بتوانند برای احقاق حقوق خود تلاش کنند و روز به روز رژیم صهیونیستی در نظر مردم جهان منفورتر شود.

پورمحمدی در پاسخ به این سئوال که با توجه به برگزاری روز قدس جایگاه رژیم صهیونیستی چقدر افول کرده است، توضیح داد: نهضت و یکی از ابتکارات امام خمینی (ره) به مسلمانان کمک زیادی کرد تا هفته آخر ماه رمضان در برگزاری روز جهانی قدس تلاش زیادی داشته باشند. مسلماً رژیم صهیونیستی افول کرده است و مسلمانان در روز جهانی قدس نفرت خودشان را نسبت به این رژیم غاصب نشان می‌دهند. بنابراین همه مسلمانان موظف هستند در تداوم شور راهپیمایی روز قدس تلاش زیادی کنند تا بتوانیم یک کشور مسلمان را از دست رژیم غاصب نجات دهیم.