"روز قدس" روز بازگشت به مقاومت و نفی سازش است

به گزارش خبرگزاری مهر، "قاسم قصیر" تصریح کرد: روز جهانی قدس که با ابتکار امام خمینی (ره) شکل گرفت، اقدامی در راستای یادآوری قضیه فلسطین، آینده قدس و ضرورت اهتمام همیشگی به این موضوع است.

وی تصریح کرد: روز قدس همیشه باید مورد اهتمام کشورهای دنیا قرار بگیرد و لذا نباید به یک روز خاص محدود شود بلکه قدس در تمامی زمینه ها باید در کانون توجه دائمی قرار داشته باشد.

این تحلیلگر لبنانی در ادامه گفت: مسلمانان باید از روز قدس برای تاکید بر ضرورت تداوم مبارزه و جهاد در راه آزادی فلسطین و مخالفت با چشم پوشی از حقوق و آرمان های ملت فلسطین استفاده کنند.

قصیر اظهار داشت: بزرگداشت چنین روزی در هر سال فرصتی را برای تمام ملت های عربی و اسلامی و آزادگان جهان فراهم می کند که با ملت فلسطین و مبارزات آزادیخواهانه آن ابراز همبستگی کنند. روز قدس همچنین فرصتی برای شرح رنج و مشکلات ملت فلسطین و آگاه کردن دیگر ملت ها نسبت به وقایع فلسطین و اقدامات تجاوزکارانه اشغالگران اسرائیلی در این سرزمین است.

وی در ادامه گفت: تظاهرات روز قدس و مشارکت ملت های دنیا در آن و برگزاری نماز جمعه در قدس بیانگر این است که علیرغم تلاش صهیونیستها برای ممانعت از برگزاری باشکوه روز قدس، ملت فلسطین همچنان زنده و پایدار است.

این کارشناس لبنانی تصریح کرد: بازگشت به گزینه مقاومت و عدم امتیاز دهی به صهیونیست ها در مذاکرات سازش بهترین روش بزرگداشت روز قدس است و همچنین تمامی ملت های دنیا باید برای حمایت از ملت فلسطین به ویژه در شکستن محاصره نوارغزه با یکدیگر متحد شوند.

وی درباره مذاکرات مستقیم سازش میان "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: موافقت ابومازن با انجام مذاکرات مستقیم سازش ناشی از فشارهای آمریکا و ضعف تشکیلات خودگردان فلسطین است، اما این مذاکرات به دلیل عنادورزی و لجاجت های دائمی صهیونیست ها و شروط از پیش تعیین شده آنها هرگز نتیجه مثبتی برای ملت فلسطین در بر نخواهد داشت.