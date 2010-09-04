وضعیت مجموعه داستان و سه رمان آماده چاپ اخوت

محمدرحیم اخوت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار در دست انتشار خود گفت: در حال حاضر سه رمان و یک مجموعه داستان آماده چاپ دارم. رمان اول "نامه سرمدی" است که از سوی اداره کتاب غیرقابل چاپ اعلام شده است. رمان دوم "تا وقتی کسی هست" مشمول اصلاحیه شده است و رمان سوم "تماشا" است که هنوز درباره صدور مجوز آن پاسخی داده نشده است.
اخوت درباره ناشر این کتابها هم گفت: دوست ندارم با ناشران متعدد کار کنم و چون مدیر انتشارات "کندوکاو (ناشر اصفهانی) از ایران رفته من ناشر کتابهایم را تغییر دادهام و انتشارات آگاه را انتخاب کردهام.
وی همچنین درباره مجموعه داستان تازه خود گفت: من داستانهای کوتاهم را هر سال به دست چاپ میدهم و عنوان مجموعه داستانهای سال 88 من "بیداری" است که هنوز مجوز نگرفته است.
این نویسنده پیشکسوت همچنین درباره چاپ جدید کتاب "تعلیق" خود گفت: چاپ نخست این کتاب را انتشارات کندوکاو منتشر کرده بود اما به همان دلیلی که گفتم برای چاپ جدیدش آن را به انتشارات آگاه دادهام.
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