وضعیت مجموعه داستان و سه رمان آماده چاپ اخوت

محمدرحیم اخوت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار در دست انتشار خود گفت: در حال حاضر سه رمان و یک مجموعه داستان آماده چاپ دارم. رمان اول "نامه سرمدی" است که از سوی اداره کتاب غیرقابل چاپ اعلام شده است. رمان دوم "تا وقتی کسی هست" مشمول اصلاحیه شده است و رمان سوم "تماشا" است که هنوز درباره صدور مجوز آن پاسخی داده نشده است.

اخوت درباره ناشر این کتابها هم گفت: دوست ندارم با ناشران متعدد کار کنم و چون مدیر انتشارات "کندوکاو (ناشر اصفهانی) از ایران رفته من ناشر کتابهایم را تغییر داده‌ام و انتشارات آگاه را انتخاب کرده‌ام.



وی همچنین درباره مجموعه داستان تازه خود گفت: من داستانهای کوتاهم را هر سال به دست چاپ می‌دهم و عنوان مجموعه داستانهای سال 88 من "بیداری" است که هنوز مجوز نگرفته است.

این نویسنده پیشکسوت همچنین درباره چاپ جدید کتاب "تعلیق" خود گفت: چاپ نخست این کتاب را انتشارات کندوکاو منتشر کرده بود اما به همان دلیلی که گفتم برای چاپ جدیدش آن را به انتشارات آگاه داده‌ام.

"تعلیق" اولین کتاب محمدرحیم اخوت در زمینه‌ داستان است که پس از 11 سال از پایان کار نگارش آن در سال 78 چاپ رسید و در اولین دوره‌ جایزه‌ ادبی مهرگان مورد تقدیر قرار گرفت.

این نویسنده‌ که به زودی وارد شصت و پنجمین سال زندگی‌ خود می‌شود نوشتن را در نوجوانی آغاز کرد اما چاپ کتابهایش زمانی که دهه سوم عمرش را پشت سر می‌گذاشت آغاز شد."نیمه سرگردان ما"،"مشکل آقای فطانت"،"نمی‌شود" و"شکارچی خرگوش" و"خورشید" از دیگر آثار این نویسنده اصفهانی است.