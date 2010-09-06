احتمال افزایش مجدد نرخ بیکاری/ ابهام در تحقق اشتغالزایی 1.1 میلیون نفری

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به برنامه ریزیهای دولت و شورای‌ عالی اشتغال در خصوص ایجاد فرصتهای جدید شغلی تا 1.1 میلیون شغل در سال در کنار افزایش نرخ بیکاری ناشی از هجوم کارجویان به بازار کار، آنچه که بیشتر خودنمایی می‌کند بالا رفتن نرخ بیکاری است.

کارشناسان و فعالان بازار کار پیش بینی می کنند در صورت رفع نشدن مشکلات فعلی، نرخ بیکاری در ماههای آینده با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که برخی مسئولان ابهام در قابل استناد بودن نرخ بیکاری را مورد تاکید قرار می دهند و برخی نرخ واقعی بیکاری را بیشتر از نرخ اعلامی و برخی کمتر می دانند اما آخرین آمار ارایه شده مربوط به بهار امسال و نرخ 14.6 درصدی بیکاری است و وزیر کار با نگاه تردید از آن سخن می گوید و در مقابل، مرکز آمار ایران بر صحت آن اصرار دارد.

از طرفی، برنامه هایی که دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی اعلام می کند یا تصمیماتی که شورای‌عالی اشتغال برای رفع این معضل می گیرد نیز تاکنون نتوانسته است کارجویان را به یافتن شغل امیدوار کند چرا که اغلب می گویند از تحقق برنامه‌های کاهش نرخ بیکاری و یا افزایش فرصتهای شغلی مطمئن نیستیم.

آخرین تصمیم برای اشتغالزایی را نیز شورای‌ عالی اشتغال برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی تا 1.1 میلیون شغل در سال گرفت و این تصمیم را وزرای دولت از جمله کار و تعاون اعلام کردند؛ حال اینکه ششمین ماه سال روزهای پایانی خود را سپری می کند، هنوز این برنامه یکساله قرار است اجرا شود!

با توجه به اهمیت موضوع، گفتگویی با ولی الله داودآبادی، عضو شورای‌عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان در این شورا انجام دادیم که در پی می آید:.

* سئوال: نرخ بیکاری بهار سال‌جاری 14.6 درصد اعلام شد، آیا این آمار قابل استناد است؟

- پاسخ: با توجه به اینکه این آمار از جایی گفته شد (مرکز آمار) که آمارهای قبلی را نیز بررسی و اعلام کرده بود و به نوعی در این زمینه مرجع محسوب می شود، قابل توجه است.

* یعنی نرخ 14.6 درصد را باید بپذیریم؟

- من این آمار را قطعی نمی دانم چون توسط مراکز دیگری نیز آمارهایی بیان می شود، ضمن اینکه فکر می کنم نرخ بیکاری در حال حاضر بیشتر از نرخ 14.6 درصد باشد و تعداد بیکاران بیشتر است و عدد 3.5 میلیون نفر نیز درست نیست.

* رشد 3.5 درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که 11.1 درصد بود، چگونه قابل ارزیابی است؟

- اینکه نرخ بیکاری کشور در بهار نسبت به مدت مشابه آن در سال 88، معادل 3.5 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته نیز معادل 0.5 درصد رشد داشته باشد، قابل پذیرش است؛ به دلیل اینکه در طول یکسال گذشته اقدام خاصی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید صورت نپذیرفته است.

* شورای‌عالی اشتغال برای رفع معضل بیکاری چه برنامه‌ای دارد؟

- در این شورا جلساتی را داشته ایم تا بتوانیم در قالب یک برنامه اجرایی، ضمن افزایش فرصتهای شغلی نرخ بیکاری را نیز کاهش دهیم ولی واقعیت این است که هم اکنون ابهاماتی در دستیابی به اهداف پیش آمده است.

* چه ابهاماتی و از کدام اهداف؟

- با توجه به اینکه هم اکنون در ماه ششم سال قرار داریم و تصمیم شورای‌عالی اشتغال نیز تحقق 1.1 میلیون فرصت شغلی جدید در سالجاری بود، تاکنون سازوکار مشخصی برای دستیابی به آن تعریف نشده است و این موضوع جای نگرانی دارد، چون مشخص نیست در چند ماه باقیمانده از سال قرار است چگونه به این هدف برسیم.

* با این توصیف آیا باز هم نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت؟

- اگر نرخ بیکاری در عدد 14.6 نیز بماند باز هم خوب است، هرچند برنامه شورای‌عالی اشتغال باید منجر به کاهش این نرخ شود چون در غیر این صورت این مفهوم به ذهن متبادر می شود که دولت در تحقق 1.1 میلیون شغل جدید ناموفق عمل کرده و نتوانسته است آن را محقق کند، بنابراین نرخ بیکاری دوباره افزایش می یابد.

* برنامه‌های شورای‌عالی اشتغال در ماههای گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

- معتقدم در ماههای گذشته اقداماتی صورت گرفت و دستگاهها نیز در این زمینه برنامه هایی داشتند. همچنین استانداران نیز به دلیل مسئولیتی که در این زمینه دارند به تکاپو افتاده اند، به هر حال اگر مسائل مالی مربوط به طرحهای اشتغالزایی حل شود، می توان امیدوار بود که نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.

* نقش بانکها در زمینه تحقق برنامه های اشتغالزایی چقدر است؟

- اگر بانکها بتوانند به وظایفی که از طریق شورای‌عالی اشتغال برعهده آنها گذاشته می شود، عمل کنند می توان امیدوار بود که درصد قابل توجهی از فرصتهای شغلی جدید محقق خواهد شد؛ در هر حال تاکیداتی که در این بخش وجود دارد، جدی است.

* از برنامه مشخص شورای‌عالی اشتغال در خصوص زودبازده ها و طرحهای کارآفرینی نگفتید؟

- هدف اصلی از برنامه های مختلفی که در جلسات مطرح می شود، دستیابی به اشتغالزایی و فرصتهای جدید شغلی است. بنابراین می توان گفت که در سالجاری ادامه اجرای زودبازده ها، پیگیری طرحهای کارآفرینی و ایجاد 1.1 میلیون فرصت جدید شغلی از ابتدا برنامه ای بر مبنای اجرا بود.

* اما بانکها تاکنون نتوانسته اند با برنامه های شورای‌عالی اشتغال همراهی کنند و در مقاطعی نیز اخبار ضد و نقیضی مطرح می شود؟

- خوشبختانه در حال حاضر سازوکار اجرایی لازم فراهم شده است. بانکها در یک دوره ای بنا به دلایلی در رکود به سر می‌بردند و می توان گفت که بلاتکلیف بودند، اما هم اکنون از آن وضعیت خارج شده اند ولی مسئله اصلی این است که باید منتظر بمانیم و ببینیم که بانکها تا چه حد توان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی دارند؛ همچنین انتظار می رود که آنها میزان دقیق تسهیلات قابل پرداخت و توان جذب خود را اعلام کنند.

* حضور مدیران عالی بانکها در جلسات شورای‌عالی اشتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟

- حضور مدیران بانکها در جلسات به نحوی است که آنها می توانند در خصوص مسائل مختلفی که به سیستم بانکی مربوط می‌شود نظرات خود را بیان کنند و این موضوع باعث می شود تا تصمیمات از حالت دستوری خارج شود.

* به نظر شما، در سال جاری 1.1 میلیون فرصت شغلی ایجاد می شود؟

- اگر طی ماههای باقیمانده از سال کار شود می توان گفت که اهداف قابل دسترس خواهد شد و یا حداقل به آن نزدیک می شویم، ضمن اینکه نباید از حسن نیت و جسارت وزارت تعاون در پذیرش مسئولیت اشتغال غافل شد چون پذیرش این مسئولیت پاسخگویی را نیز به همراه خواهد داشت.