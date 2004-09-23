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۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۲۶

به بهانه دستگيري فعالان گروههاي اسلامي؛

درهجوم سهمگين ادوات زرهي به اردوگاه آوارگان خان يونس دو فلسطيني به شهادت رسيدند

خبرگزاريها اعلام كردند:دو فلسطيني صبح امروز درجريان مبادله آتش نيروهاي اشغالگر صهيونيستي درنزديكي پايگاه صهيونيستها در شهرك موراگ به شهادت رسيدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي محيط، سخنگوي نظاميان اسراييلي گفته است زد وخوردي كه ميان نيروهاي اسراييلي ومبارزان فلسطيني در نزديكي اين پايگاه صورت گرفت ، منجربه كشته شدن سه نظامي اسراييلي وزخمي شدن دو تن ديگر شده است.

به گفته اين سخنگو، حادثه زماني روي داد كه جوخه هاي تروراسراييل دو فعال فلسطيني را پس ازاينكه به يكي ازپايگاههاي نظامي اين رژيم در شهرك موراگ درجنوب نوارغزه نزديك شدند، به ضرب گلوله كشتند .

متعاقب آن واحدهاي نظامي اسراييل به منظوريافتن ديگر فعالان فلسطيني جستجوي گسترده اي را دراين منطقه آغاز كردند اما هنوز از شمار افراد دستگير شده خبري منتشر نشده است.

اين اقدام پس ازآن صورت گرفت كه شب گذشته هليكوپترهاي آپاچي اسراييلي با بمباران شهرخان يونس 12 فلسطيني را مجروح  و سه باب از منازل آوارگان فلسطيني را به طوركامل تخريب كردند.

ارتش اشغالگر قدس نيمه شب گذشته با حمايت 20 دستگاه تانك و نفربر به بهانه سركوب مبارزه فلسطينيها وارد شهر خان يونس شد تا ازاين طريق عمليات مبارزان فلسطيني را عليه مواضع  نيروهاي اين رژيم و شهركها خنثي كند.

شاهدان فلسطيني گفتند: بيش از20 دستگاه تانك درمنطقه اردوگاه آوارگان فلسطيني مستقر شدند و نيروهاي اسراييلي به تعقيب افراد مسلح فلسطيني پرداختند.

کد مطلب 114423

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