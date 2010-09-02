عربستان صدور ویزا برای گردشگران را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف نیوز، بیشنر افرادی که به عربستان سفر می کنند عمدتا برای انجام حج و عمره وارد این کشور می شوند اما در سال 2008 این کشور برای 6 هزار گردشگر و در سال 2009 برای 20 هزار گردشگر ویزا صادر کرد.

کمیسیون گردشگری عربستان از اظهار نظر در این رابطه امتناع کرده است اما عبدالله بن سعود رئیس کمیته مشورتی هماهنگی سفرهای گردشگری گفت که این موضوع پس از عید فطر با رئیس کمیسیون گردشگری به بحث گذاشته می شود تا راه حلهایی که می تواند موانع سرمایه گذاری در عرصه گردشگری را رفع کند مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم مانعی برای توسعه صنعت گردشگری داخلی است گفت: افرادی که در بخش گردشگری کار می‌کنند از این تصمیم بسیار خشمگین شده اند.

عبدالله بن سعود با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد افرادی که طی سالهای گذشته به عنوان گردشگر وارد عربستان شده اند گفت: تعداد ویزاهای صادر شده برای این افراد از 6 هزار به 20 هزار ویزا در سال رسیده است و مقامات کمیسیون گردشگری عربستان باید به جای متوقف کردن جریان صدور ویزا آن را تقویت کنند.

درمیان تعداد بسیاری از مسلمانان از راه زمینی، دریایی و هوایی وارد عربستان می رود و انتظار می رود که این تعداد در ده روز پایانی ماه رمضان افزایش یابد.

روزانه 95 پرواز حج وارد پایانه حج در فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز شده و 76 پرواز از آن خارج می شود.