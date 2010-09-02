دکتر علی مرادخانی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: به جهت اینکه سرآمدان فلسفه در این روز گردهم می آیند، این فضا بستر مناسبی است که در سایه گفتگوها و تبادل آرا و نظرات به نحوی از انحاء فرهنگها به گفتگو بنشینند و به جهت اینکه گوهر و لب فرهنگها عمدتاً هسته معقول و فلسفی دارند اهمیت این روز و توجه به فلسفه دو چندان می شود.
وی افزود: علاوه بر اینکه چنین رویکردی ما را از مواجهههای سطحی، ایدئولوژیک و گاه سیاسی دور میکند، ما به هسته اصلی فرهنگها نزدیک می شویم که چنین اتفاقی در روزگار سیاست زده کنونی بسیار مغتنم و مفید است.
این استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه میتواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز اظهار داشت: گسیختگی نظر و عمل در کشورهایی که در تقابل سنت و تجدد افتادهاند بسیار شدیدتر و سختتر است و مواجهه با این نسبت هم در چنین کشورهایی به صورت خیلی سطحی صورت میگیرد اما به لحاظ فلسفی، گسیختگی نظر و عمل در دوره مدرن اتفاق افتاده است یعنی در واقع از اواخر قرن نوزدهم این گسیختگی در بعضی فلسفهها صورت مفهومی به خود گرفته و به مسئله تبدیل شده است.
مرادخانی در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل بین فلسفهپژوهان ایرانی و فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: این اقدام روزگار کنونی که به اصطلاح نگاه یکسویه غربی حاکم است بسیار مغتنم است و بطور قطع به این مواجهه کمک خواهد کرد اما به این نکته نیز باید توجه کرد که مرز کشیدن بین ایرانی و غیر ایرانی یا هر جغرافیای دیگر، در روزگار کنونی چندان آسان نیست .
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