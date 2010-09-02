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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۹

مرادخانی در گفتگو مهر: فرهنگ فلسفی ایران بسیار ریشه‏دار و غنی است

مرادخانی در گفتگو مهر: فرهنگ فلسفی ایران بسیار ریشه‏دار و غنی است

استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فرهنگ فلسفی ما بسیار ریشه‏دار و غنی است، گفت: در این مواجهه‏ها توجه قوم ایرانی به فلسفه چه فلسفه قدیم، چه فلسفه جدید و چه تلاشهایی که سالهای اخیر صورت گرفته بطور قطع هماورد خوبی برای بیان دیدگاههای مختلف است.

دکتر علی مرادخانی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: به جهت اینکه سرآمدان فلسفه در این روز گردهم می آیند، این فضا بستر مناسبی است که در سایه گفتگوها و تبادل آرا و نظرات به نحوی از انحاء فرهنگها به گفتگو بنشینند و به جهت اینکه گوهر و لب فرهنگها عمدتاً هسته معقول و فلسفی دارند اهمیت این روز و توجه به فلسفه دو چندان می شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه چنین رویکردی ما را از مواجهه‏های سطحی، ایدئولوژیک و گاه سیاسی دور می‏کند، ما به هسته اصلی فرهنگها نزدیک می شویم که چنین اتفاقی در روزگار سیاست زده کنونی بسیار مغتنم و مفید است.

این استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‌تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز اظهار داشت: گسیختگی نظر و عمل در کشورهایی که در تقابل سنت و تجدد افتاده‏اند بسیار شدیدتر و سختتر است و مواجهه با این نسبت هم در چنین کشورهایی به صورت خیلی سطحی صورت می‎گیرد اما به لحاظ فلسفی، گسیختگی نظر و عمل در دوره مدرن اتفاق افتاده است یعنی در واقع از اواخر قرن نوزدهم این گسیختگی در بعضی فلسفه‎ها صورت مفهومی به خود گرفته و به مسئله تبدیل شده است.

مرادخانی در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل بین فلسفه‎پژوهان ایرانی و فلسفه‏پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: این اقدام روزگار کنونی که به اصطلاح نگاه یکسویه غربی حاکم است بسیار مغتنم است و بطور قطع به این مواجهه کمک خواهد کرد اما به این نکته نیز باید توجه کرد که مرز کشیدن بین ایرانی و غیر ایرانی یا هر جغرافیای دیگر، در روزگار کنونی چندان آسان نیست .

کد مطلب 1144237

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