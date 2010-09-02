رئیس مجلس اعیان اردن به تهران دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات که دوشنبه برگزار شد روابط دو کشور و رخدادهای منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سفیر ایران ضمن با اهمیت خواندن موقعیت اردن در منطقه بر ضرورت اتخاذ مواضع مشترک در قبال آرمان فلسطین و رفع مشکلات مردم عراق تاکید نمود.

در این دیدار مصطفی مصلح زاده دعوت شفاهی رئیس مجلس شورای اسلامی از طاهر المصری برای سفر به تهران را به وی ابلاغ کرد.



رئیس مجلس اردن ضمن اشاره به قدرت منطقه ای ایران، نقش این کشور را برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه مهم توصیف کرد و گفت: رایزنی مقامات بلند پایه دو کشور علاوه بر رفع شبهات باعث تقویت همکاریهای منطقه ای به خصوص در مورد عراق خواهد شد.



طاهر المصری متقابلا از علی لاریجانی برای سفر به اردن دعوت به عمل آورد.