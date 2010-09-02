به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای تکواندو این مسابقات 59 ورزشکار از 27 کشور جهان حضور دارند که بر روی دو "شی هاپ چانگ" به مدت یک روز به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ایران در این مسابقات سه نماینده دارد که نماینده بانوان از دور مسابقات حذف شد و دو عضو تیم مردان هم با برتری در مسابقات دور نخست خود به نیمه نهایی راه یافته و نشان برنز خود را قطعی کرده اند.

در وزن 68- کیلوگرم رضا نادریان به دیدار "ایسلاس گومز" نفر هفتم رنکینگ جهانی و دارنده مدال نقره 2009 جهان از مکزیک رفت و 8بر5 حریف خود را شکست داد. وی برای رسیدن به بازی نهایی باید با "جیانان هوآنگ" از چین مبارزه کند. این چینی در بازی نخست خود موفق به شکست "دیوگو سیلو" از برزیل شده بود.

مسعود حجی زواره نماینده وزن 80- کیلوگرم کشورمان در اولین دیدار خود "اوسامه احمد عبدالرحمان" از مصر را 9 بر یک شکست داد. وی نیز مدال برنز خود را قطعی کرده و برای راهیابی به بازی پایانی باید با "مائورو سارمنیتو" از ایتالیا مبارزه کند. این ایتالیایی در فینال المپیک 2008 مغلوب هادی ساعی شده بود و چندی پیش هم عنوان قهرمانی ارتش های جهان را کسب کرده بود.

اما پریسا فرشِیدی در وزن 67- کیلوگرم بانوان در اولین دیدار به مصاف "خائولا بن حمزه" از تونس رفت. فرشیدی راند اول و دوم را از حریف خود عقب افتاد ولی در راند چهارم موفق شد نتیجه را به تساوی 4 بر4 برساند. اما در نهایت این حریف تونسی بود که در راند چهارم با کسب امیتاز طلایی به دور بعد راه یافت و فرشیدی حذف شد.

