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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۵

در سالروز شهادت امیرالمومنین؛

آیت⁯الله وحید خراسانی پیاده به سمت حرم حضرت معصومه (س) رفت

آیت⁯الله وحید خراسانی پیاده به سمت حرم حضرت معصومه (س) رفت

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با بیست و یکم ماه مبارک رمضان سالروز شهادت امیرالمومنین(ع) آیت⁯الله وحید خراسانی با پای پیاده مسیر بیت خود تا حرم حضرت معصومه(س) را طی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، جمع کثیری از مردم قم به ویژه جوانان، با شور وصف ناپذیری آیت⁯الله وحید خراسانی را تا حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) همراهی کردند.

روزه داران و عاشقان در طول مسیر با نوای گرم مداحان اهل بیت(ع) به سر و سینه می⁯زدند و شهادت اعجوبه عالم هستی، یار و یاور پیامبر، حامی بینوایان و ملاک و معیار حق و عدالت را به محضر امام زمان (عج) و حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت گفتند.

قم عزادار معیار حق و عدالت

بر اساس این گزارش، شهر مقدس قم در سالروز عروج ملکوتی امیرالمومنین (ع) یکپارچه غرق در عزا و ماتم شد و غم و اندوه از پیکره این شهر می⁯بارد.

مردم قم با برپایی دسته⁯های عزاداری و سینه زنی و سیاهپوش کردن خیابانها و کوچه⁯ها و سردر مغازه⁯ها، در عزای شهادت مولی الموحدین امیر مومنان به سوگ نشستند.

بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) نیز این روزها مامن دلدادگان و عاشقان حریم امن الهی بود و در شبهای قدر جمعیت در این فضای معنوی موج می⁯زد، به گونه⁯ای که علاوه بر تمامی صحن⁯های حرم، خیابانهای مجاور حرم کریمه اهل بیت(ع) مملو از جمعیت بود.

همچنین برنامه⁯های ویژه شبهای قدر در مسجد مقدس جمکران، برگزار شد که زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران با حضور در این برنامه⁯ها به راز و نیاز و قرائت قرآن و دعا پرداختند.

بر اساس این گزارش، امامزادگان، بیوت مراجع و علما، دفتر مقام معظم رهبری و مساجد قم نیز میزبان عزاداران امیرالمومنین(ع) بود و مراسمهای ویژه شبهای قدر در این مکان⁯ها با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد و سخنرانان به بیان فضائل شبهای قدر و منزلت والای امیرالمومنین(ع) پرداختند.

کد مطلب 1144267

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