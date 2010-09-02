به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، جمع کثیری از مردم قم به ویژه جوانان، با شور وصف ناپذیری آیت⁯الله وحید خراسانی را تا حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) همراهی کردند.



روزه داران و عاشقان در طول مسیر با نوای گرم مداحان اهل بیت(ع) به سر و سینه می⁯زدند و شهادت اعجوبه عالم هستی، یار و یاور پیامبر، حامی بینوایان و ملاک و معیار حق و عدالت را به محضر امام زمان (عج) و حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت گفتند.



قم عزادار معیار حق و عدالت



بر اساس این گزارش، شهر مقدس قم در سالروز عروج ملکوتی امیرالمومنین (ع) یکپارچه غرق در عزا و ماتم شد و غم و اندوه از پیکره این شهر می⁯بارد.



مردم قم با برپایی دسته⁯های عزاداری و سینه زنی و سیاهپوش کردن خیابانها و کوچه⁯ها و سردر مغازه⁯ها، در عزای شهادت مولی الموحدین امیر مومنان به سوگ نشستند.



بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) نیز این روزها مامن دلدادگان و عاشقان حریم امن الهی بود و در شبهای قدر جمعیت در این فضای معنوی موج می⁯زد، به گونه⁯ای که علاوه بر تمامی صحن⁯های حرم، خیابانهای مجاور حرم کریمه اهل بیت(ع) مملو از جمعیت بود.



همچنین برنامه⁯های ویژه شبهای قدر در مسجد مقدس جمکران، برگزار شد که زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران با حضور در این برنامه⁯ها به راز و نیاز و قرائت قرآن و دعا پرداختند.



بر اساس این گزارش، امامزادگان، بیوت مراجع و علما، دفتر مقام معظم رهبری و مساجد قم نیز میزبان عزاداران امیرالمومنین(ع) بود و مراسمهای ویژه شبهای قدر در این مکان⁯ها با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد و سخنرانان به بیان فضائل شبهای قدر و منزلت والای امیرالمومنین(ع) پرداختند.