عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- آمار تلفات رانش زمین در شمال غرب چین به هزار و 471 کشته و 294 مفقود رسید.

-"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ابراز امیدواری کرد که توافقنامه سازش با مقامات رژیم صهیونیستی طی یک سال آینده منعقد شود.

- رسانه های محلی هند از آزمایش یک موشک بالستیک میان برد پیشرفته در اواخر ماه جاری خبر دادند.

- سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر بر ناکارآمدی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

- پادشاه اردن خواستار تسریع بخشیدن در فرآیند مذاکرات مستقیم سازش میان مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی شد.

- بانک جهانی از افزایش کمکهای خود به سیل زدگان پاکستانی از 900 میلیون دلار به یک میلیارد دلار خبر داد.

- در پی اعلام پایان عملیات رزمی آمریکا در عراق، "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری ایالات متحده از آغاز ماموریت جدید نیروهای آمریکایی در این کشور جنگ زده خبر داد.

- انفجار پیاپی چند بمب در مراسم سوگواری مسلمانان شیعه در شرق پاکستان 28 شهید و بیش از 200 زخمی برجا گذاشت.

-"نیک کلگ" معاون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب لیبرال دموکرات در سفرغیرمنتظره خود به افغانستان درباره خروج نیروهای بریتانیایی تا سال 2015 از این کشور ابراز امیدواری کرد.

- نمایندگان پارلمان بوسنی طرح پیشنهادی رئیس جمهوری را برای اعزام دهها نظامی به افغانستان تصویب کردند.