کارگروه فرهنگسازی کمک به ایتام در قم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری شامگاه چهارشنبه در طرح اکرام ایتام که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی این کارگروه فرهنگ سازی و تبلیغ در ارتباط با امر مهم کمک به ایتام و مستمندان است، چون این موضوع بیشتر سبقه مردمی دارد.
وی ادامه داد: درست است که کارگزاران حکومت و نظام جمهوری اسلامی در این زمینه وظایفی بر عهده دارند اما آنچه که میتواند این موضوع را پررنگتر جلوه دهد بعد مردمی آن است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به برخی زمینههای همکاری این سازمان با اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: سعی میکنیم از طریق تبیین موضوع کمک به ایتام در بین مبلغان اعزامی به مناسبتها و ایام مذهبی و خاص، ائمه جماعات و هیئتهای مذهبی، این مسئله به صورت فرهنگ درآید که کمک به ایتام همیشه باید مورد توجه مردم باشد.
اسکندری خاطرنشان کرد: مردم ما در زمینه کمک به ایتام و مستمندان همواره اهتمام داشته و دارند و چه در مباحث معرفتی و دینی و چه در برنامههای انسان دوستانه و خیرخواهانه بیبدیل هستند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: در جهان ملتی همانند ملت جمهوری اسلامی وجود ندارد که از اعتقادات عمیق دینی و احساسات انسانی و بشردوستانه برخوردار باشد.
وی رسیدگی به محرومان جامعه به ویژه ایتام را مورد توجه دین مبین اسلام دانست و اظهار داشت: مسئله رسیدگی به ایتام و نیازمندان در جامعه اسلامی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه دین مبین اسلام، مبانی معرفتی در فقه اسلام و مباحث اخلاقی است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم از تشکیل کارگروه فرهنگسازی کمک به ایتام و مستمندان در این استان با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری شامگاه چهارشنبه در طرح اکرام ایتام که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی این کارگروه فرهنگ سازی و تبلیغ در ارتباط با امر مهم کمک به ایتام و مستمندان است، چون این موضوع بیشتر سبقه مردمی دارد.
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