کارگروه فرهنگسازی کمک به ایتام در قم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری شامگاه چهارشنبه در طرح اکرام ایتام که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی این کارگروه فرهنگ سازی و تبلیغ در ارتباط با امر مهم کمک به ایتام و مستمندان است، چون این موضوع بیشتر سبقه مردمی دارد.



وی ادامه داد: درست است که کارگزاران حکومت و نظام جمهوری اسلامی در این زمینه وظایفی بر عهده دارند اما آنچه که می⁯تواند این موضوع را پررنگ⁯تر جلوه دهد بعد مردمی آن است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به برخی زمینه⁯های همکاری این سازمان با اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: سعی می⁯کنیم از طریق تبیین موضوع کمک به ایتام در بین مبلغان اعزامی به مناسبت⁯ها و ایام مذهبی و خاص، ائمه جماعات و هیئت⁯های مذهبی، این مسئله به صورت فرهنگ درآید که کمک به ایتام همیشه باید مورد توجه مردم باشد.



اسکندری خاطرنشان کرد: مردم ما در زمینه کمک به ایتام و مستمندان همواره اهتمام داشته و دارند و چه در مباحث معرفتی و دینی و چه در برنامه⁯های انسان دوستانه و خیرخواهانه بی⁯بدیل هستند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: در جهان ملتی همانند ملت جمهوری اسلامی وجود ندارد که از اعتقادات عمیق دینی و احساسات انسانی و بشردوستانه برخوردار باشد.



وی رسیدگی به محرومان جامعه به ویژه ایتام را مورد توجه دین مبین اسلام دانست و اظهار داشت: مسئله رسیدگی به ایتام و نیازمندان در جامعه اسلامی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه دین مبین اسلام، مبانی معرفتی در فقه اسلام و مباحث اخلاقی است.