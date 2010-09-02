به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابت‎های قهرمانی مردان جهان روز گذشته چهارشنبه با برگزاری سه دیدار در هریک از گروه‎های چهار گانه این مسابقات پیگیری شد.

این روز از مسابقات، روز ناکامی آسیا بود چون همه نمایندگان این قاره در مصاف با حریفان‎شان متحمل شکست شدند. اردن دردیدار مقابل آرژانتین بدون باخت، شکست خورد تا همچنان بدون برد باشد. چین نتیجه دیدار مقابل روسیه را واگذار کرد. لبنان مغلوب اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات شد و تیم ملی کشورمان هم در دیدار با آمریکا، قهرمان المپیک تن به شکست داد. نتیجه کامل دیدارهای روز پنجم مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان به شرح زیر است:

گروه A:

* صربستان 94 - استرالیا 79

* آلمان 88- آنگولا 92

* آرژانتین 88 - اردن 79



گروه B:

* کرواسی 84- تونس 64

* ایران 51 - آمریکا 88

* برزیل 77- اسلوونی 80



گروه C:

* چین 80 - روسیه 89

* ساحل عاج 60 - یونان 97

* ترکیه 79- پورتوریکو 77



گروه D:

* کانادا 61- نیوزیلند 71

* لبنان 57 - اسپانیا 91

* لیتوانی 69- فرانسه 55

در پایان این روز از مسابقات آرژانتین، آمریکا، ترکیه و لیتوانی صدرنشینی خود را تثبیت کردند. ضمن اینکه تیم‎های اردن، تونس، ساحل عاج و کانادا با متحمل شدن چهارمین شکست متوالی خود در آخرین رده گروه‎های A تا D باقی ماندند. جدول رده‎بندی 24 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان در هر یک از گروه‎های این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A:

1- آرژانتین (4 بازی، 4 برد، 8 امتیاز)

2- صربستان (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- استرالیا (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

4- آنگولا (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

5- آلمان (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

6- اردن (4 بازی، بدون برد، 4 امتیاز)

گروه B:

1- آمریکا (4 بازی، 4 برد، 8 امتیاز)

2- اسلوونی (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- برزیل (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

4- کرواسی (4 بازی، 2 برد، 2باخت، 6 امتیاز)

5- ایران (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

6- تونس (4 بازی، بدون برد، 4 امتیاز)

گروه C:

1- ترکیه(4 بازی، 4 برد، 8 امتیاز)

2- یونان (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- روسیه (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

4- پورتوریکو (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

5- ایران (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

6- ساحل عاج (4 بازی، بدون برد، 4 امتیاز)

گروه D:

1- لیتوانی(4 بازی، 4 برد، 8 امتیاز)

2- فرانسه (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- اسپانیا (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

4- نیوزلند(4 بازی، 2 برد، 23 باخت، 6 امتیاز)

5- لبنان (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

6- کانادا (4 بازی، بدون برد، 4 امتیاز)

مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان جهان امروز پنجشنبه با برگزاری 12 دیدار پیگیری خواهد شد. دراین روز از مسابقات تیم ملی کشورمان به مصاف اسلوونی - تیم بیستم - جهان می‎رود. برنامه دیدارهای روز ششم این رقابت‎ها به شرح زیر است:

گروه A:

* آنگولا - استرالیا

* آرژانتین - صربستان

* اردن - آلمان



گروه B:

* آمریکا - تونس

* اسلوونی - ایران

* برزیل - کرواسی



گروه C:

* پورتوریکو - ساحل عاج

* یونان - روسیه

* ترکیه - چین



گروه D:

* اسپانیا - کانادا

* لبنان - لیتوانی

* نیوزیلند - فرانسه

مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه دراستانبول پیگیری خواهد شد. قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه حضور در بازی‎های المپیک 2012 لندن را به دست می‎آورد. اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی است.