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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

کرمی در جمع معتکفین:

پاداش شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس کمتر از اعتکاف نیست

پاداش شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس کمتر از اعتکاف نیست

قم - خبرگزاری مهر: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان قم گفت: پاداش و اجر شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس کمتر از ایام اعتکاف نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدمهدی کرمی شامگاه چهارشنبه در جمع معتکفین طرح ضیافت اندیشه با تاکید بر لزوم شرکت دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت:  از همه اقشار جامعه اسلامی به ویژه دانشگاهیان و شرکت کنندگان در طرح ضیافت اندیشه انتظار می⁯رود که با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس خشم و انزجار خود را از جنایتهای رژیم جعلی اسرائیل و هم پیمانانش اعلام کنند.

وی گفت: فضایی که در مراسم اعتکاف ایجاد می‌شود بسیار ارزشمند است و باید از این ایام بیشترین بهره را برد زیرا بیشترین آثار تربیتی این طرح در این مراسم⁯هاست.

کرمی استقبال چشمگیر شرکت کنندگان طرح ضیافت اندیشه مرکز قم از اعتکاف رمضانیه را نشانه عمق توجه آنها به آموزه⁯های دینی و اعتقادی و علاقه به خودسازی و مهار نفس دانست و یادآور شد: در مراسم اعتکاف رمضانیه برنامه⁯هایی همچون حلقه‌های معرفت، مناجات، قرائت ادعیه و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه اجرا می⁯شود.

لازم به ذکر است اعتکاف رمضانیه طرح ضیافت اندیشه مرکز قم از بیستم ماه مبارک رمضان شروع و تا بیست و سوم این ماه ادامه دارد.

این مراسم معنوی با شبهای قدر تقارن داشته و شرکت کنندگان با قرائت قرآن و زیارت و دعا، به راز و نیاز با معبود خود می⁯پردازند.

همچنین در این ایام سخنرانی پیرامون فضائل و مناقب امام علی (ع) و شبهای قدر و حلقه‌های معرفت و مناجات نیز انجام شده است.

اعتکاف رمضانیه طرح ضیافت اندیشه مرکز قم برای برادران در پردیس قم دانشگاه تهران و برای خواهران نیز در مسجد الغدیر دانشگاه قم در حال برگزاری است.

کد مطلب 1144272

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