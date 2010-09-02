به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدمهدی کرمی شامگاه چهارشنبه در جمع معتکفین طرح ضیافت اندیشه با تاکید بر لزوم شرکت دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: از همه اقشار جامعه اسلامی به ویژه دانشگاهیان و شرکت کنندگان در طرح ضیافت اندیشه انتظار میرود که با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس خشم و انزجار خود را از جنایتهای رژیم جعلی اسرائیل و هم پیمانانش اعلام کنند.
وی گفت: فضایی که در مراسم اعتکاف ایجاد میشود بسیار ارزشمند است و باید از این ایام بیشترین بهره را برد زیرا بیشترین آثار تربیتی این طرح در این مراسمهاست.
کرمی استقبال چشمگیر شرکت کنندگان طرح ضیافت اندیشه مرکز قم از اعتکاف رمضانیه را نشانه عمق توجه آنها به آموزههای دینی و اعتقادی و علاقه به خودسازی و مهار نفس دانست و یادآور شد: در مراسم اعتکاف رمضانیه برنامههایی همچون حلقههای معرفت، مناجات، قرائت ادعیه و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه اجرا میشود.
لازم به ذکر است اعتکاف رمضانیه طرح ضیافت اندیشه مرکز قم از بیستم ماه مبارک رمضان شروع و تا بیست و سوم این ماه ادامه دارد.
این مراسم معنوی با شبهای قدر تقارن داشته و شرکت کنندگان با قرائت قرآن و زیارت و دعا، به راز و نیاز با معبود خود میپردازند.
همچنین در این ایام سخنرانی پیرامون فضائل و مناقب امام علی (ع) و شبهای قدر و حلقههای معرفت و مناجات نیز انجام شده است.
اعتکاف رمضانیه طرح ضیافت اندیشه مرکز قم برای برادران در پردیس قم دانشگاه تهران و برای خواهران نیز در مسجد الغدیر دانشگاه قم در حال برگزاری است.
کرمی در جمع معتکفین:
پاداش شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس کمتر از اعتکاف نیست
قم - خبرگزاری مهر: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان قم گفت: پاداش و اجر شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس کمتر از ایام اعتکاف نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدمهدی کرمی شامگاه چهارشنبه در جمع معتکفین طرح ضیافت اندیشه با تاکید بر لزوم شرکت دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: از همه اقشار جامعه اسلامی به ویژه دانشگاهیان و شرکت کنندگان در طرح ضیافت اندیشه انتظار میرود که با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس خشم و انزجار خود را از جنایتهای رژیم جعلی اسرائیل و هم پیمانانش اعلام کنند.
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