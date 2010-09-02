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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

15مددجوی بهزیستی ایلام به مشهد مقدس اعزام شدند

15مددجوی بهزیستی ایلام به مشهد مقدس اعزام شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی شهرستان ایلام از اعزام 15 مددجوی مرکز اورژانس اجتماعی این سازمان به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق شوهانی صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مددجویان به همراه مربیان به مدت پنج روز به این سفر زیاتی اعزام می شوند.

 وی هدف از اعزام این افراد را ایجاد روحیه نشاط  و شادابی بین این افراد عنوان کرد.

وی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان امسال نیز کار جمع آوری کمکهای مردمی برای توزیع بین مددجویان زیر پوشش در این سازمان آغاز شده است.

این مسئول از عموم مردم خیر این استان دعوت کرد با اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی خود برای اطعام به نیازمندان زیر پوشش این سازمان در اجر معنوی و دنیوی این کار خیر سهیم شوند.

کد مطلب 1144273

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