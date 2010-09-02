26 کشته و زخمی در درگیری پلیس اندونزی با مردم/ احتمال طوفان در تایلند

مالزی

- رئیس پلیس مالزی بعد از 4 سال تغییر کرد

- نخست وزیر مالزی: آمریکا باید راه حل مناسبی برای صلح در عراق پیدا کند

- نخست وزیر مالزی از عدم اعمال محدودیت برای گردشگران اندونزیایی خبر داد

- ماموریت جدید مرکز تجارت خارجی مالزی در ارتباط با بازارهای کشورهای آسه آن

- مرگ کودک 6 ساله به دلیل ساخت مواد محترقه در منزل

اندونزی

- زمین لرزه 5 ریشتر در ساعت 7:57 امروز به وقت محلی در سوماترا اندونزی

- کشف گونه های جدید جانوران آبزی در سواحل اندونزی

- بازگشت هزاران نفر به خانه ها در وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت کوه آتشفشان

- رئیس جمهور اندونزی: دولت فعالانه در پی احقاق حقوق کارگران اندونزیایی شاغل در مالزی است

- 4 کشته و 22 زخمی در درگیری میان پلیس و مردم در منطقه سولاوسی اندونزی

تایلند

- تایلند شاهد بالاترین رشد اقتصادی خود در 15 سال اخیر است

- کشته شدن یک زوج توسط افراد ناشناس در جنوب تایلند

- وزارت صنایع تایلند در پی افزایش تولیدات حلال برای صادرات



فیلیپین

- آتش سوزی در فیلیپین 100 خانوار را آواره کرد

- آغاز دادگاه محاکمه عاملان قتل عام 57 نفر در جنوب فیلیپین پس از 9 ماه

- اعلام خروج صنعت حمل و نقل از انحصار اداره صنعت دریایی فیلیپین به منظور رونق این صنعت

- اداره هواشناسی تایلند از احتمال وقوع 2 تا 3 طوفان گرمسیری در این ماه خبر داد



سنگاپور

- از هر 10 سالمند 3 نفر دچار سوء تغذیه هستند

- طرح دولت برای افزایش 10 درصدی نیروی آموزشی در مدارس سنگاپور

- ارسال دومین محموله حاوی کمک های مردمی به ارزش 450 هزار دلار به پاکستان

- رشد 38 درصدی صدور ویزا در جریان بازی های المپیک جوانان.