سفیر ایران در دمشق در گفتگو با مهر: روز قدس امسال رنگ دیگری دارد / مخالفت فلسطینی ها با مذاکرات مستقیم

حجت الاسلام سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس تصریح کرد: راهپیمایی روز قدس امسال برای دنیا این پیام را خواهد داشت که تنها راه حل قضیه فلسطین مقاومت است.

تنها راه مقاومت است

وی یادآور شد: تاکنون مردم دنیا به این نتیجه رسیده اند که تنها راه حل این قضیه مقاومت است چون اسرائیل نه منطق دارد و نه به قوانین بین المللی پایبند است.

روز قدس امسال رنگ دیگری دارد

رئیس کمیته حمایت و پشتیبانی از فلسطین افزود: امسال راهپیمایی روز قدس رنگ دیگری دارد و آن حمله صهیونیستها به کاروان آزادی است اگرچه جنایت اسرائیل بی حد و حصر است اما امسال این حمله رنگ و بوی خاصی به روز قدس می دهد و مردم در این راهپیمایی به دنیا این پیام را می دهند که محاصره غزه به خصوص محاصره دریایی غزه باید شکسته شود.

سفیر ایران در سوریه تاکید کرد: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدید برای کشورهای اسلامی را محکوم می کنیم و همیشه وحدت و آرمان توحید را بین کشورهای اسلامی خواستاریم.

مدعیان ثابت کنند

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها راهکار قضیه فلسطین را نشان داده که اگر می خواهند این قضیه حل شود کار را به خود مردم بسپارند و کسانی که شعار دیپلماسی و دموکراسی می دهند بیایند در فلسطین این موضوع را نشان دهند و خود مردم فلسطین اعم از عرب و غیر عرب یا مسلمان و غیرمسلمان باید درباره فلسطین تعیین تکلیف کنند.

موسوی در ادامه افزود: تنها راه حل قضیه فلسطین مقاومت است و با مقاومت نتایج مثبتی گرفته شده و در منطقه مقاومت خود را به کرسی نشانده و فرار صهیونیست ها از جنوب لبنان در سال 2000، عقب نشینی از غزه و شکست آناپولیس و شکسته خاورمیانه بزرگ و دیگر شکستها در این چند سال نشان داده تنها راه مقاومت است.

راه همان راه و نتیجه همان نتیجه است

مشاور رئیس جمهور اسلامی ایران عنوان کرد: این مذاکرات اخیر هم طرح جدیدی نیست 20 سال مذاکرات را دارند تجربه می کنند یقینا راهکار های گذشته را دوباره تکرار می کنند بر این اساس نتایج گذشته عاید آنان می شود و نتایج گذشته به معنای شکست و بی فایده بودن مذاکرات است.

وی ادامه داد: تمامی گروهای فلسطینی مذاکره مستقیم با اسرائیل را رد می کنند امیدوارم دولت خودگردان هم به خود آید و آنچه که مردم از او می خواهند آن را اصل قرار دهد.

موسوی گفت:البته آمریکا بسیار نگران است که این مذاکرات شکست بخورد و یقینا شکست هم خواهد خورد چون همچنان که گفته شد گروه های فلسطینی با این مذاکرات کاملا مخالفند.

اسرائیل به دنبال امتیاز است

وی اظهار داشت: اسرائیل نه تنها نمی خواهد امتیازی بدهد بلکه این رژیم همیشه دنبال گرفتن امتیاز بوده است و برای این مذاکرات به جای اینکه فلسطینیها شرط بگذارند این صهیونیستها هستند که شرط گذاشته اند ازجمله شرایطی که گذاشته اند این است که منافع اسرائیل باید تامین شود اما در همین شرط تحمیلی نگفته اند منافع اسرائیل یعنی چه و تا کجا؟! یا اینکه شرط دیگر این است دولت فلسطین که بخواهد شکل گیرد باید بدون سلاح باشد و اسرائیل بر آن نظارت و اشراف کامل داشته باشد.

نقشه گروگان گیری فلسطین

سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق تاکید کرد: درحقیقت اسرائیل می خواهد فلسطین را به گروگان بگیرد و یک زندان بسیار بزرگ تحت عنوان فلسطین ایجاد کند .

وی گفت: شرط دیگر این است که فلسطین نباید دنبال حقوق آوارگان و حق بازگشت آنان باشد یعنی پرونده بازگشت فلسطینی ها به موطنشان نیز با خط بطلان مواجه شود.

رئیس کمیته حمایت و پشتیبانی از فلسطین تصریح کرد: اسرائیل به دنبال یک چیز دیگر هم هست و همیشه نیز بوده اما آن را در خواب هم نخواهد دید که آن را به عنوان یک شرط دیگر ذکر کرده که بر اساس آن باید اسرائیل به عنوان یک دولت با مردم یهودی به رسمیت شناخته شود درحالی که هیچ آزاده ای چه فلسطینی وچه غیر فلسطینی این رژیم را به رسمیت نخواهد شناخت.

فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام

وی ادامه داد: در راهپیمایی روز قدس می خواهیم این نکته را به مردم جهان اعلام کنیم که قضیه فلسطین همچنان زنده است و همچنان قضیه اول جهان اسلام است و قضیه فلسطین الگو و نمونه بارز سیاست های دوگانه امریکا در منطقه است.

بهترین آزمایشگاه برای مدعیان

موسوی عنوان کرد: فلسطین همانطور که بارها گفته شده بهترین آزمایشگاه تمام مدعیان است کسانی که مدعی آزادی هستند در فلسطین باید موضع گیری شان را دید کسانی که دنبال دموکراسی هستند نیز همینطور و کسانی که مدعی اسلام هستند باید موضعشان را در فلسطین دید و فلسطین به ازمایشگاه بزرگی برای تمامی مدعیان تبدیل شده است.

وی افزود: مردم غیور ایران و مقاومت منطقه ثابت کرده و می کنند که مسئله اساسی جهان اسلام فلسطین است و همانطور که تاکنون با مقاومت و طی کردن این راه پیروزی های متعددی به دست آمده در آینده نزدیک پیروزی های جدید تری عاید خواهد شد و مردم منطقه و ایران حلاوت پیروزی دایم بر این رژیم و شکست همیشگی صهیونیست ها را به کام می چشند چرا که یقینا همیشه حق پیروز و باطل زوال پذیر است.

نشست رهبران فلسطینی در سفارت ایران