ماتیچ: خوشحالم که آمریکا را تحت فشار قرار دادیم/ اختلاف امتیاز طبیعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ که چهارشنبه شب در نشست خبری دیدار تیم‎های ملی بسکتبال ایران و آمریکا صحبت می‎کرد، اظهارداشت: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. آنها خیلی خوب کار کردند. حتی در دقایقی حریف قدرتمند و نامدار خود را به سختی تحت فشار قرار می‎دادند.

وی به دیدارهای گذشته تیم ملی بسکتبال در مسابقات قهرمانی مردان جهان اشاره کرد و یادآورشد: به جز بزریل سایر تیم‎ها نتیجه دیدار با آمریکا را با اختلاف زیاد واگذار کردند. این نشان از قدرت بالای آمریکا در بسکتبال جهان دارد.

سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال ایران تاکید کرد: خوشحالم از اینکه بدون در اختیار داشتن بازیکنان مصدومم که آخرین آنها اوشین ساهاکیان بود، توانستیم حریف‌مان را تحت فشار قرار دهیم. تا آن اندازه که تماشاگران‎مان که به سالن آمده بودند راضی اینجا را ترک کردند.

ماتیچ تصریح کرد: اختلاف امتیاز دیدار با آمریکا (37 اختلاف امتیاز) برای بسکتبال ایران طبیعی است.

وی با تاکید بر اینکه ملی‎پوشان بسکتبال ایران از حضور در مسابقات قهرمانی مردان جهان تجربه زیادی به دست آورده‎اند، ادامه داد: تیم ملی بسکتبال ایران به ترکیه آمده تا بازیکنانش آموزش ببینند و یاد بگیرند. فکر می‎کنم این رقابت‎ها دستاورد بزرگی برای ما داشت.

تیم ملی بسکتبال کشورمان چهارشنبه شب در مصاف با تیم ملی آمریکا که در چارچوب رقابت‎های قهرمانی مردان جهان برگزار شد با نتیجه 51 بر 88 متحمل شکست شد. شانزدهمین دوره رقابت‎های قهرمانی جهان تا 21 شهریورماه ادامه دارد. تیم نخست این مساباقت سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن را به دست می‎آورد.