ماتیچ: خوشحالم که آمریکا را تحت فشار قرار دادیم/ اختلاف امتیاز طبیعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ که چهارشنبه شب در نشست خبری دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و آمریکا صحبت میکرد، اظهارداشت: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. آنها خیلی خوب کار کردند. حتی در دقایقی حریف قدرتمند و نامدار خود را به سختی تحت فشار قرار میدادند.
وی به دیدارهای گذشته تیم ملی بسکتبال در مسابقات قهرمانی مردان جهان اشاره کرد و یادآورشد: به جز بزریل سایر تیمها نتیجه دیدار با آمریکا را با اختلاف زیاد واگذار کردند. این نشان از قدرت بالای آمریکا در بسکتبال جهان دارد.
سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال ایران تاکید کرد: خوشحالم از اینکه بدون در اختیار داشتن بازیکنان مصدومم که آخرین آنها اوشین ساهاکیان بود، توانستیم حریفمان را تحت فشار قرار دهیم. تا آن اندازه که تماشاگرانمان که به سالن آمده بودند راضی اینجا را ترک کردند.
ماتیچ تصریح کرد: اختلاف امتیاز دیدار با آمریکا (37 اختلاف امتیاز) برای بسکتبال ایران طبیعی است.
وی با تاکید بر اینکه ملیپوشان بسکتبال ایران از حضور در مسابقات قهرمانی مردان جهان تجربه زیادی به دست آوردهاند، ادامه داد: تیم ملی بسکتبال ایران به ترکیه آمده تا بازیکنانش آموزش ببینند و یاد بگیرند. فکر میکنم این رقابتها دستاورد بزرگی برای ما داشت.
تیم ملی بسکتبال کشورمان چهارشنبه شب در مصاف با تیم ملی آمریکا که در چارچوب رقابتهای قهرمانی مردان جهان برگزار شد با نتیجه 51 بر 88 متحمل شکست شد. شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان تا 21 شهریورماه ادامه دارد. تیم نخست این مساباقت سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن را به دست میآورد.
نظر شما