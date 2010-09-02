به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی بسکتبال آمریکا پس از دیدار چهارشنبه شب تیمش مقابل ایران که با کسب پیروزی همراه بود در نشست خبری شرکت کرد و اظهار داشت: ما پیروز شدیم در حالیکه بازیکنانم به لحاظ ذهنی واقعا خسته بودند.
وی تصریح کرد: تیم ملی بسکتبال آمریکا طی 2 هفته اخیر در قالب دیدارهای دوستانه و پس از آن حضور در رقابهای قهرمانی جهان و رویارویی با تیمهای شرکت کننده در این مسابقات، دیدارهای سنگینی را انجام داده است.
شیشفسکی تاکید کرد: برگزاری این دیدارهای متوالی بازیکنانم را خسته کرده است. آنها بیشتر به لحاظ ذهنی خسته شدهاند. به خصوص در دیدار با برزیل که فشار زیادی را تحمل کردند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال آمریکا که به گفته خود تجربه اقامت در ایران را هم دارد، با اشاره به عملکرد بازیکنان تیم ملی کشورمان در دیدار چهارشنبه شب گفت: ایران یکی از تیمهای با استعداد در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان است.
وی پیش از دیدار تیمهای ملی ایران و آمریکا نیز عنوان کرده بود که ایرانیها را میشناسد و به فرهنگ آنها احترام میگذارد.
در جریان مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان تیم ملی بسکتبال آمریکا چهارشنبه با نتیجه 88 بر 51 موفق به شکست تیم ملی کشورمان شد. بلافاصله پس از این بازی نشست خبری سرمربیان دو تیم برگزار شد.
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