به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی بسکتبال آمریکا پس از دیدار چهارشنبه شب تیمش مقابل ایران که با کسب پیروزی همراه بود در نشست خبری شرکت کرد و اظهار داشت: ما پیروز شدیم در حالیکه بازیکنانم به لحاظ ذهنی واقعا خسته بودند.

وی تصریح کرد: تیم ملی بسکتبال آمریکا طی 2 هفته اخیر در قالب دیدارهای دوستانه و پس از آن حضور در رقاب‎های قهرمانی جهان و رویارویی با تیم‎های شرکت کننده در این مسابقات، دیدارهای سنگینی را انجام داده است.

شیشفسکی تاکید کرد: برگزاری این دیدارهای متوالی بازیکنانم را خسته کرده است. آنها بیشتر به لحاظ ذهنی خسته شده‎اند. به خصوص در دیدار با برزیل که فشار زیادی را تحمل کردند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال آمریکا که به گفته خود تجربه اقامت در ایران را هم دارد، با اشاره به عملکرد بازیکنان تیم ملی کشورمان در دیدار چهارشنبه شب گفت: ایران یکی از تیم‎های با استعداد در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان است.

وی پیش از دیدار تیم‎های ملی ایران و آمریکا نیز عنوان کرده بود که ایرانی‎ها را می‎شناسد و به فرهنگ آنها احترام می‎گذارد.

در جریان مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان تیم ملی بسکتبال آمریکا چهارشنبه با نتیجه 88 بر 51 موفق به شکست تیم ملی کشورمان شد. بلافاصله پس از این بازی نشست خبری سرمربیان دو تیم برگزار شد.